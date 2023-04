Un exparticipante de Gran Hermano organiza una protesta en las calles de Madrid contra Jey Mammon

La vida que llevaba Jey Mammon en Argentina se puso en pausa a raíz de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. Ante esta situación, el conductor quedó suspendido de sus actividades laborales en Telefe y tomó la decisión de abandonar Buenos Aires. Se tomó un vuelo hacia Madrid donde mantiene un perfil bajo y alejado de los medios.

En ese sentido, argentinos que están al tanto de la denuncia y viven en el exterior, manifestaron su descontento ante la llegada de Mammon al país. Uno de ellos fue el finalista de la sexta edición de Gran Hermano, Emiliano Boscatto, quien utilizó sus redes para convocar a un escrache contra Jey.

Cabe destacar que Emiliano vive en Madrid y trabajó allí como actor erótico en films desde hace ocho años. “Con un grupo de argentinos estamos preparando un escrache público para este prófugo”, comenzó diciendo el exhermanito a través de su cuenta de Instagram donde supera los 80 mil seguidores. Boscatto también invitó alentó al resto: “Si quieren sumarse, me escriben”.

Emiliano se expresó en contra de Jey Mammon (Instagram)

Junto al texto que escribió subió un clip de LAM en donde hablaban del tema y decía: “Jey Mammón: más solo que nunca, el peor momento de su vida”. El objetivo de Emiliano es juntarse con varias personas un día específico y en algún lugar que llame la atención para expresar el rechazo de la llegada del conductor.

Aunque eso no fue todo, luego compartió una nota donde se leía un textual de Benvenuto, el denunciante de Jey. “Era una persona de 30 y pico con una de 14. No creo que eso sea una relación”, afirmó el joven. En ese sentido, el ex Gran Hermano añadió: “Lucas, no estás solo... aquí seguiremos por tu lucha”.

EL ex Gran Hermano no está conforme con la llegada de Mammon a Madrid (Instagram)

Hace unos días Jey Mammon habló con Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo y contó cómo lleva su nueva vida en Madrid. “Hola, Marian, ¿qué hacés? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla”, comenzó diciéndole el exconductor de Telefe.

Brey le preguntó acerca de una posible denuncia a Lucas por “calumnias e injurias” y la continuidad de Fernando Burlando como su abogado defensor. “Aún no tomé ninguna decisión. Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión”, respondió.

Contradiciendo la versión de Emiliano Boscatto que vive en Madrid, Mammon asegura que se siente muy cómodo con los ciudadanos españoles que se cruza. “Los argentinos acá me tratan con mucho amor, se dicen muchas cosas...”, concluyó irónico desmintiendo al actual actor.

Mientras tanto, Telefe planea la continuidad de La Peña De Morfi sin Jey y con Jésica Cirio además de un nuevo conductor o conductora para el programa de cocina y música. En Intrusos hablaron de los posibles candidatos y los nombres que más gustan en el canal de las pelotas. Fue Guido Záffora quien reveló alguno de ellos. “Telefe sigue con Georgina por el momento y tantearon a La Sole (Pastorutti) para el mes de junio”, informó el periodista quien aclaró que la cantante no puede sumarse antes porque ya tiene pautada una serie de recitales y otros compromisos profesionales.

Otro nombre que sonó mucho durante los últimos días fue el de Juan Alberto Mateyko. “Lo llamaron, lo tengo confirmadísimo, y hasta el jueves estaban negociando”, confirmó Florencia de la V. Al escuchar a la conductora, Marcela Tauro acotó respecto al histórico presentador de La Movida: “Pidió mucha plata”, aseguró la periodista.

