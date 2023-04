Crimen del ministro de Catamarca: Luis Barrionuevo apuntó contra el entorno y desligó a la política

Crimen del ministro de Catamarca: Barrionuevo habló luego de declarar en la causa por la muerte de Juan Carlos Rojas

El jefe del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, declaró este jueves frente al fiscal de Instrucción Nº5 Hugo Costilla, en el marco de la causa que investiga la muerte de Juan Carlos Rojas, el ex ministro de Desarrollo Social de Catamarca que fue encontrado muerto en diciembre pasado. “Esto no es un tema político. No lo es, porque lo conozco a Rojas, sé quién era, no tenías enemigos, no tenía adversarios”, dijo.

Luego de declarar por más de dos horas como testigo en la causa, el dirigente gremial se retiró de la sede fiscal y mantuvo un diálogo con la prensa, donde cuestionó a los familiares y apuntó contra el entorno de la víctima. “Las anormalidades que se cometieron por parte de la Policía y de la Justicia hacen que se haya atrasado y que hayan desaparecido las pruebas que eran necesarias para la investigación”, comenzó.

“Yo no acuso a nadie, yo dije: ‘¿Por qué el hijo no denunció cuándo encontró a su papá muerto?’. Lo primero que hace cualquiera, más una persona inteligente. Lo primero que tiene que hacer alguien es llamar a la Policía, no limpiar la sangre como se ha hecho”, expresó Barrionuevo tras ser consultado por Fernando Rojas, hijo de Juan Carlos, quien la semana pasada exhibió fotos del expediente en las que se ve el rostro desfigurado de su padre y que, junto a sus hermanas Natalia y Mónica, denunciaron públicamente que hubo “encubrimiento” del crimen.

“Yo no acuso a nadie, no quiero ningún perejil. Quiero que la Justicia llegue hasta la última consecuencia, que recién ahora se está actuando, porque recién se están desgrabando todas las informaciones de los celulares, que están y que tuvieron que ir a la Policía Federal, a Buenos Aires, a recabar informes porque Catamarca carece absolutamente de todo lo que tiene que ver con la capacitación y que tiene que ver con la tecnología para destrabar o verificar estos casos”, agregó el jefe del sindicato.

Juan Carlos Rojas fue encontrado muerto en su casa de Catamarca por uno de sus hijos

Asimismo, Barrionuevo manifestó su descontento con la marcha realizada el martes pasado en la capital provincial para pedir justicia por el ex ministro asesinado. “Tampoco estoy de acuerdo que hayan marchado el intendente (Gustavo Saadi) y el ministro de Gobierno (Juan Cruz Miranda), ¿en contra de quién? Se supone que las marchas son en contra de algo. Yo voy a marchar cuando considero que se agotaron las instancias que tienen que ver con el Poder Judicial, con las investigaciones. Recién están terminando de declarar aquellos que son testigos, se supone. Todavía faltan aquellos que son sospechosos. Por eso les digo, cuando nosotros tengamos que marchar, vamos a marchar. A mí no me va a usar ningún político, porque creo que algún conocimiento tengo. Los hijos que hagan lo que quieran. A mí ni a mi gremio lo va a utilizar ninguna marcha política”, dijo.

“Yo hablo del entorno. Esto no es un tema político. Lo conozco a Rojas, no tenía enemigos, no tenía adversarios. Juan Carlos no tenía nada que ver en esto”, sostuvo.

Según explicó Barrionuevo, “hay tres hipótesis muy fuertes” que permitirán a la Justicia llegar al fondo de la cuestión. “Hay otro círculo también, más allá de la familia. Son hipótesis que tienen que ver con algunas amenazas que él estaba recibiendo. Pero no tiene nada que ver con la política”, indicó.

“Yo desconocía las relaciones carnales de Juan Carlos, a mí me interesaba el trabajo”, añadió el dirigente respecto a las conjeturas sobre un posible crimen pasional.

El reclamo a la Justicia

Tras su declaración y en comunicación con los medios locales, Barrionuevo criticó el accionar del fiscal de Instrucción 2, Laureano Palacios, quien fue apartado de la investigación por presuntas irregularidades y reemplazado por Hugo Costilla.

“El Gobernador tiene que echarlos a la mierda a todos los inútiles que hubo. Lo de la Policía es tétrico, y ni hablemos de lo del fiscal. De todos estos que están involucrados hay unos cuantos que por negligencia e incapacidad. Yo no creo que haya encubrimiento, dijeron ‘murió Rojas, vamos a enterrarlo’. Y yo pegué el grito cuando me enteré, porque quería saber y quiero saber quiénes mataron a Rojas”.

“Yo no tengo nada que decir de Costilla, del equipo que tiene, excelente, porque vuelvo a arrepentir, estoy siguiendo todos los días, el paso a paso de la investigación, y no voy a parar hasta que yo sepa quién o quiénes fueron los asesinos. No necesito una marcha”, culminó.

