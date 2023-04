Juicio por el crimen de Lucas González: una médica contó que un policía dio la orden de no filmar ni “decir nada”

Este martes fue la tercera audiencia del juicio por el crimen de Lucas González

Una testigo clave declaró este martes en el juicio por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue baleado por agentes de la Policía de la Ciudad mientras iba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas. Se trata de Miriam Sosa, la primera médica en atender a la víctima ese 17 de noviembre de 2021 y quien en su declaración comprometió aún más a los acusados. “Uno decía: ‘Nadie graba, nadie vio nada’”, aseguró.

Así lo contó durante la tercera audiencia de las 11 que se harán en los tribunales de Comodoro Py para juzgar al inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva por el asesinato del futbolista de las inferiores del Club Atlético Barracas Central. Los tres están acusados del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial y por ser miembro de la fuerza policial.

En su turno, la médica relató ante los jueces la situación que vivió aquel día, describió la escena del crimen como “tensa e impactante” e hizo hincapié en la actitud de los oficiales presentes en el lugar: dijo que estaban “súper nerviosos”.

“Cuando llegamos, vi una escena bastante impactante, no era habitual: muchos efectivos, un vehículo en el que había una persona joven en grave estado, todavía con vida. Eran heridas de arma de fuego, con pérdida de masa encefálica. En la escena había mucha sangre, no era algo que veía todos los días, era impactante”, comenzó su declaración y remarcó que Lucas aún estaba vivo, pero su situación era de extrema gravedad.

Lucas González, el joven adolescente por la Policía en Barracas

La testigo añadió quien fue la encargada de trasladar a la víctima al Hospital Penna: “La escena era tensa, las personas que estaban trabajando estaban muy nerviosas, se veía que no era un hecho habitual”.

Entonces, la mujer reveló un diálogo que escuchó mientras ella daba las primeras atenciones al paciente. Era entre los policías y se trató de una orden. Eso, según sus dichos, la hizo darse cuenta de la gravedad de la situación que estaba protagonizando.

“Uno le gritaba a los colegas: ‘Nadie graba, nadie vio nada’. Era un efectivo bastante grande, corpulento, que gritaba de manera seria. No se dirigió a mí, sino a sus efectivos. Ahí me percaté de que la situación era muy grave. Los policías estaban súper nerviosos, me preguntaban cómo estaba el paciente”, afirmó la médica.

La muerte de Lucas González: estos son los tres policías de la Ciudad acusados del crimen

La profesional también recreó la escena en cuestión y explicó que parecía “de película”. En su representación, actuó cómo el policía que hizo la advertencia, señaló al resto con el dedo índice mientras daba un giro de 360 grados diciéndoles “nadie filma”.

Al final de su declaración, la médica se quebró. Dijo que desde entonces de “siente amenazada” y que “no pudo volver a trabajar tranquila”. “Yo tengo miedo. En el momento no porque no sabía lo que había pasado, pero ahora me da miedo porque sé que hay mucho en juego de todas las partes. Hubiera preferido no haber estado en ese lugar”, se sinceró.

Los tres Policías de la Ciudad acusados de asesinar a Lucas González ya declararon en el inicio del juicio oral y dijeron que actuaron en cumplimiento de su deber y en legítima defensa.

El auto que manejaban los policías de la Ciudad que balearon a Lucas González en Barracas

Además, hay otros 11 policías apuntados por falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas. Todos están detenidos.

El crimen de Lucas González

Ese 17 de noviembre de 2021. Lucas González y tres amigos salieron de entrenarse en el club Barracas Central con destino a la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Luego de frenar en un kiosco para comprar una bebida, comenzaron a ser perseguidos por tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D a bordo de un Nissan Tiida sin baliza policial. Ninguno de los agentes estaba uniformado y —según se corroboró después— estaban realizando tareas de campo entre las avenidas Vélez Sársfield e Iriarte.

Captura de una cámara de seguridad que captó el coche de los policías

Los policías comenzaron a perseguir a los jóvenes, quienes al pensar que el Nissan Tiida podía estar conducido por ladrones intentaron huir. En esa instancia, y de acuerdo a la causa, los agentes anunciaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían a un auto “con cuatro masculinos con apariencia de menores, jóvenes” y que “estaban armados”.

Fue allí cuando comenzaron a disparar. Una de las balas impactó en la cabeza del jugador, quien murió en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente.

*Con información de Télam

