Impactante video del momento en el que una mujer fue atropellada en Lanús

Así fue el momento en el que a Adriana la atropellaron

“Quiero encontrar al conductor para saber por qué lo hizo”, fue una de las primeras reflexiones que hizo Adriana Verónica Castro, una mujer de 40 años de la localidad de Lanús que fue atropellada el sábado pasado por un automovilista que la arrojó varios metros por el aire y luego huyó con rumbo desconocido. A pesar del impacto, Castro sobrevivió. Hoy, a tres días del hecho, la víctima todavía tiene dudas de lo que pasó y cree que el episodio “fue raro”.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, el salvaje accidente ocurrió alrededor de las 2.50 de la madrugada mientras Adriana caminaba junto a un amigo por la esquina de las calles Marcos Avellaneda y Estados Unidos, en el barrio de Villa Caraza.

Allí, de acuerdo a la filmación captada por una cámara del Municipio, la víctima fue embestida por la espalda por un auto Volkswagen Fox de color gris. En las imágenes ser observa cómo Adriana llegó a ser arrastrada por varios metros y luego cayó sobre el asfalto. El automovilista, por su parte, no atinó a detener su marcha en ningún momento y escapó.

En la filmación que se dio a conocer del hecho no llegó a observarse ni la patente ni ningún otro dato certero que permitiera dar con el autor del accidente. Es por eso que el fiscal Martín Darío Rodríguez, de la UFI Nº6 de Lanús, en colaboración con el Municipio, trabaja a contrarreloj en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para lograr la detención del sospechoso. Esperan tener resultados en un tiempo breve.

Tras ser atropellada, Adriana se levantó y se dirigió por sus propios medios hasta el Hospital Evita, donde la asistieron y luego de algunas horas, le dieron el alta. A raíz del impacto, terminó con cortes, hematomas y un fuerte golpe en la cabeza. Si bien el golpe fue violento, lo que más le preocupó a la mujer es la motivación del hecho. No entiende por qué pasó.

“El auto viene derecho por la calle por la que yo estoy caminando, que es Marcos Avellaneda. Me tendría que haber visto. El domo de la municipalidad da a entender que venía todo derecho y dentro del vehículo había dos personas. Fue muy raro todo”, dijo la mujer en diálogo con TN.

“En el momento, cuando me chocan, mi vecino no llegó a decir cuidado antes de que me levantaran. Todo lo que yo giré lo hice con los ojos abiertos. Vi mucho asfalto. Fue lo único que vi. Sentí los golpes y me quedé en negro por unos segundos. Automáticamente, levante la cabeza y vi el auto que se estaba yendo”, continuó.

Y completó: “Me recompuse y mi reacción fue decir ‘uh, que golpazo me dio el auto’. No entendía qué había pasado. El vecino que me acompañó me dijo ‘tendrías que haberte visto volar’. Yo pensaba ‘no puede ser, me está cargando’. Yo creo que si no es por el Duna que estaba al lado mío no sé si la estaría contando”.

En el video se ve que la víctima caminaba por el medio de la calle al momento del accidente. La explicación que dio es que ante los hechos de inseguridad de los que fue víctima, decidió no circular por las veredas por miedo a ser sorprendida por ladrones.

“Yo trabajo en locales gastronómicos desde siempre y me manejo en horarios nocturnos. Me han robado miles de veces, ya estoy cansada de que me roben. Yo no camino por la vereda porque te salen a robar de atrás de los árboles, de los autos. Te roban, te violan, te golpean. Es imposible. De día sí camino por la vereda, pero de noche no. Por eso una trata de tomar normas de seguridad y creí que caminar por la calle iba a ser seguro”, lamentó.

Sobre su estado de salud, dijo que la cabeza es lo que más le preocupa, ya que tiene un cosquilleo y todavía se olvido de algunas cosas. “Estuve dos días como lenta, se me trababan las palabras”, contó. Además, aprovechó para criticar la atención en el hospital, ya que considera que no le practicaron la cantidad de estudios médicos suficientes acordes con la gravedad de los golpes que recibió.

“No me quisieron dejar internada. No me hicieron tomografías. Yo sola me tuve que subir a la ambulancia. Me cosieron en el pasillo del hospital”, reprochó. La calificación del expediente es de lesiones culposas.

