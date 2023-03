Se negó a declarar el líder de la red de explotación infantil en la que está involucrado Marcelo Corazza

Francisco Angelotti, detenido por corrupción de menores

Tras conocerse el escándalo que involucra a Marcelo Corazza, quien se desempeñaba como productor del programa Gran Hermano, edición que ganó en 2001; este miércoles fue indagado el líder de la red de corrupción de menores, el cual fue detenido en Oberá, Misiones. Según resalta la investigación que duró poco más de cinco meses, esa localidad era uno de los puntos donde captaban a los chicos que luego eran llevados a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para ser explotados.

En la causa que investiga el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°48, y el fiscal Patricio Lugones son hasta el momento cuatro los detenidos: Corazza (50), que fue indagado este martes; Angelotti (46), quien se negó a declarar; Andrés Fernando Charpenet (53) y Raúl Ignacio Mermet (45), quien también eligió llamarse a silencio este miércoles ante los funcionarios judiciales.

Fuentes del caso indicaron a la agencia de noticias Télam que Agelotti y Mermet se negaron a declarar en la causa que los tiene imputados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores”.

El líder de la banda y Mermet habían sido trasladados cerca de las 7 de este miércoles a los tribunales de la calle Lavalle 1.170 para ser indagados.

Los cuatro detenidos en la causa de corrupción de menores

Exactamente, a las 7.12, el primero en descender de uno de los vehículos de la Unidad de Traslado de la Policía de la Ciudad fue Mermet, con su rostro tapado con un buzo naranja. Minutos más tarde lo hizo Angelotti, quien ingresó a los tribunales también tapando su rostro con una campera con capucha negra y bajo una fuerte custodia policial.

Según datos del expediente, Angelotti, registrado en los rubros de venta de cosméticos y artículos de bazar de la AFIP; buscaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para someterlos y prostituirlos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, y en Misiones. Justamente, la acusación en su contra se basa en los dichos de los dos denunciantes, quienes contaron cómo fueron los años de abuso y explotación, los cuales ocurrieron entre 1999 y 2003.

En base a estos relatos se reconstruye que el detenido ‘ofrecía los servicios sexuales de ambas víctimas a terceras personas, presumiblemente, a cambio de dinero’. Incluso, según consta en el expediente, “Angelotti llevó a la Víctima 1 a un garaje en el Conurbano, donde había personas de entre 50 y 60 años. El único recuerdo que tuvo es estar arrodillado y todos ellos rodeándolo”.

Al menos 11 víctimas fueron identificadas, luego de que dos jóvenes denunciaron hechos que sufrieron cuando tenían entre 11 y 14 años

Qué dijo Corazza

En la misma causa, este martes fue indagado Corazza, quien negó la acusación y dijo que no conoce a los otros detenidos por el caso, pero no quiso contestar preguntas ante el juez y el fiscal de la causa.

“Quiero decir que no tengo nada que ver con esto; estoy pasando por el peor momento de mi vida; no puedo creer que esté pasando”, dijo el acusado ante el juez Sánchez Sarmiento y el fiscal Lugones.

Luego, agregó: “Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios”.

Las fuentes del caso completaron al informar que Charomet, el cuarto imputado, se negó a declarar en su indagatoria del martes.

El productor del reality show fue suspendido por Telefe y por el club de rugby de Tigre donde entrenó a adolescentes

