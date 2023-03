La opinión de los ex Gran Hermano tras la detención de Marcelo Corazza: “Aberrante”

La palabra de los ex Gran Hermano ante la detención de Marcelo Corazza

La noticia de la detención de Marcelo Corazza por una causa que investiga corrupción de menores sacudió particularmente a muchos de los ex Gran Hermano dada la relación que mantuvieron con quien ganó la primera edición argentina del reality show.

Mariano Peluffo -co conductor de las galas de nominación y eliminación de aquel primer GH- y Daniela Ballester, una de las finalistas que compitió con Corazza, fueron abordados por Rafael Juli, cronista de Intrusos (América) para que den su testimonio al respecto.

“Yo era el conductor en ese momento, pero es una persona que hace 25 años que no veo, no tengo idea”, dijo, elusivo, el conductor. Ante la consulta de cómo le impactó el hecho, dijo que lo sintió “como cualquier noticia fuerte que involucre a una persona que conociste... No voy a interiorizarme en el tema. Actuará la justicia, qué sé yo”. “¿No te interesa particularmente?”, le insistió el notero. “No... Voy a dormir bien hoy, re. La verdad es que es alguien que vi dos veces”.

También en el ciclo de América fueron a buscar la palabra de Daniela Ballester: “Me enteré hoy a la tarde, estaba haciendo un zapping, como siempre, antes de venir a C5N y la verdad que todavía estoy sorprendida. Muy sorprendida ingratamente”, sentenció la conductora de la señal de noticias.

“Todo lo que escuché hasta ahora es bastante feo, doloroso. El principio de inocencia es lo primero que todos debemos respetar y no tengo mucho más que decir”, continuó una de las finalistas de aquella primera edición. “Porque además, se trata de una persona que yo hace veinte años que no veo. Lo recuerdo como un ganador, un ganador que además en su momento tenía una historia de vida muy dura. Creo que sus papás habían fallecido en un accidente de auto, tenía dos hermanas, eran tres hermanos muy unidos. Es un golpazo fuertísimo todo lo que ha pasado”, concluyó.

Una de las palabras más esperadas era la de Gastón Trezeguet . Compañero también de Corazza en el primer Gran Hermano, continuó ligado a la producción del reality por lo que continuó la relación en el tiempo con el actual detenido. En un ida y vuelta con sus seguidores a través de una caja de preguntas que habilitó, le consultaron: “¿Qué pensás de lo de Corazza?”. “Aberrante, asqueado”, fue la acotada aunque contundente respuesta del actual panelista de El Debate de Gran Hermano.

Vale destacar que en su Twitter, Trezeguet fue consultado por su ausencia en su habitual lugar de A la Barbarossa, el programa que lo tiene como panelista, y que muchos atribuyeron a la situación vinculada con su compañero. “Nunca voy los martes desde que empezó la rotación de panelistas”, se excusó el productor.

La detención de Marcelo Corazza fue en la mañana del lunes 20 en su domicilio de la ciudad de Tigre y a cargo de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad, en cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga corrupción de menores. Según pudo saber Teleshow, la imputación al ex Gran Hermano es por haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros.

De acuerdo a la investigación, esto ocurrió con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos el año 1999 a la fecha.

