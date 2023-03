Un perito de la familia de la modelo muerta en Playa del Carmen cree que hubo abuso sexual y que fue golpeada

Agostina Jalabert tenía 31 años

El médico forense Jose Micieli, ex Jefe de Policía Científica de Carmen de Patagones, analizó la autopsia realizada al cuerpo Agostina Jalabert, la modelo publicitaria que fue encontrada muerta en Playa del Carmen, en México. Lo hizo a pedido de la familia de la víctima.

En comunicación con la abogada Betina Touly que sigue la causa en México, Miceli opinó sobre la necropsia y, en primer lugar, cuestionó que los peritos no evaluaron el tiempo de evolución de las lesiones.

El perito habla del “golpe de puño en la boca y el trauma craneal (aunque en las fotos serían compatibles a perimortem) que pudieron haber sido producidas con el objetivo desvanecer a la víctima para poder manipularla y, finalmente, colocarla en la posición que se la halló”.

“Es difícil, ya que nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso y que, si son ciertas las versiones, era de 1,20 metros”, indicó.

Edgardo Jalabert junto a su hija Agostina

Al mismo tiempo, Miceli habló de las quemaduras de cigarrillo que visualizó en la piel de Agostina. Sobre este aspecto, lo sindicó como un “dato claro de tortura, lo mismo, no coloca el tiempo de evolución”. Señaló que tampoco se enviaron muestras de las lesiones para un estudio patológico y sugirió una declaración testimonial para ampliar el informe.

Al mismo tiempo, infirió que las lesiones compatibles a relación sexual reciente, según marcó la médica que realizó la autopsia en México, muestran que “no fue consentida”. Se apoyó, además, en una “lesión esquemática en la cara interior tercio superior de muslo, zona considerada sexual secundaria, que demuestra la negación de la víctima al acto sexual, hecho logrado por la violencia ejercida por el victimario”.

Al mismo, tiempo Miceli indicó que “no se envió a patología, o por lo menos no está informado, partes del cuello que se ven comprometidas en las ahorcaduras, como los músculos esternocleidomastoideo, paquetes vasculares laterales del cuello y traquea, ya que se podría determinar la presión ejercida en los mismos. No veo tampoco que haya enviado a estudio histopatológico y bioquímico los órganos (bazo, hígado, pulmón, cerebro)”.

El forense argentino cree que la decisión de incinerar el cuerpo eliminó la posibilidad de obtener esos datos. Esos estudios podrían haber “arrojado datos de tóxicos y saturación de hemoglobina, y presencia o no de manchas equimóticas, que son signos de asfixia”.

Agostina Jalabert era modelo publicitaria

Por último, se desprende del informe de autopsia, y tal como dice la forense, “las lesiones que describió como recientes”. Y completó: “Aunque no determine data aproximada, las colocaría dentro de todo lo ocurrido durante esa noche hasta el óbito”.

Agostina tenía 31 años, era modelo publicitaria y estaba radicada en México. El 18 de febrero pasado, Candela, su hermana, la encontró muerta en el baño en suite del departamento de Playa de Carmen, ciudad del Estado de Quintana Roo, en el que vivía junto a su novio. Para la familia, la joven fue asesinada. De hecho, el padre de la víctima, Edgardo Jalabert, dijo en los últimos días que los resultados de la autopsia “confirman el femicidio”.

Candela Jalabert había viajado a México para pasar las vacaciones con Agostina. Había dejado la propiedad de su hermana el 17 de febrero, cerca de las 17. A la mañana siguiente, cuando regresó, encontró la puerta cerrada.

“Era algo muy extraño. Era un departamento con código, ella lo colocaba y la puerta no se abría. Estaba trabada. Bajó para comentarle al guardia de seguridad y le dice que a la noche hubo disturbios. Volvió a intentar entrar, y después de unos minutos abre la puerta desde adentro la pareja de Agostina y pasa lo que se sabe”, relató el padre de las hermanas, que es director del Hospital Pedro Ecay de Carmen de Patagones.

Agostina Jalabert viajó a México con su perrita

El padre de Agostina contó que durante el verano de 2021 su hija y el novio habían tenido “una pelea importante” mientras convivían en Viedma. “Tuvimos que interceder y nos tuvimos que traer a nuestra hija con nosotros. No hubo golpes y ellos no habían tenido contacto desde entonces. No la hostigaba”, recordó.

La pareja estuvo un tiempo distanciada hasta que retomó la relación a fines del año pasado. En el medio, quedaron truncos varios proyectos que habían planeado y la joven se fue a vivir a México, donde comenzó su carrera en el modelaje y se convirtió también en influencer. “En otoño, viajó con una de sus hermanas a Europa y vino a Patagones, y regresó a Playa del Carmen con su perrita. En diciembre vuelve a aparecer este sujeto”, repasó Edgardo, y señaló que en su familia tomaron con “preocupación” la reanudación del vínculo.

Ahora, desde el entorno de Agostina apuntan a quien era el novio de la joven modelo.

