Lo mataron para robarle la moto en La Reja, la Justicia abrió un teléfono para recibir pistas y todavía nadie llamó

La Reja: lo mataron de un balazo en el pecho para robarle la moto

El domingo pasado por la noche motochorros asesinaron en la localidad de La Reja a Hernán Cocchiarella (39), quien viajaba a bordo de su Honda XR 150 junto a su pareja, y no dudaron en disparar a matar para robarle la moto. Ahora, la Justicia busca a los asesinos y, por eso, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, se brindó un número telefónico para que la ciudadanía aporte información que pueda ayudar a dar con los sospechosos. Pasaron 48 horas del homicidio y todavía no recibieron ni un llamado.

El crimen ocurrió sobre el cruce de Belisario Roldán y La Piedad, en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno, cuando la víctima iba junto a su pareja hasta la casa de la madre de la chica. Minutos antes, él había ido a buscar a su novia al trabajo. Fue en ese contexto que los motochorros los sorprendieron.

Para los investigadores, cualquier pista es clave. Hay cámaras de seguridad de esa zona que captaron lo sucedido, pero la falta de nitidez de las imágenes les impidió identificar el número de la patente del vehículo en el que se movían los delincuentes. Sí tienen la placa de la moto de la víctima.

Por esto, luego de que la Policía Científica trabajara en el lugar del hecho el domingo y el lunes, las autoridades solicitaron que testigos o vecinos puedan aportar información para esclarecer el homicidio, se comuniquen al 237-410-3553.

Hernán Cocchiarella tenía 39 años

Lo cierto es que las cámaras de seguridad de la zona de La Reja donde ocurrió el ataque no dejaron margen de duda sobre la mecánica de los homicidas: los dos asaltantes, que viajaban a bordo de una Honda Falcon negra, se pusieron a la par de las víctimas y balearon dos veces a Hernán “sin mediar palabra” para robarle el vehículo.

En las imágenes puede verse cómo los delincuentes alcanzaron a la víctima y le dispararon en movimiento en dos oportunidades. Tras el ataque, Hernán y su pareja cayeron sobre el pasto, junto a la moto. En las imágenes se ve que el joven ya no se movía, mientras su novia, desesperada, pedía auxilio.

En esa situación fue que uno de los delincuentes se bajó de la moto y tomó la Honda de Hernán: parte del cuerpo de la víctima había quedado debajo de su vehículo. Al delincuente poco le importó y huyó junto a su cómplice, quien manejaba la Falcon.

Tras un llamado al 911, una ambulancia llegó al lugar del ataque, pero Hernán ya no presentaba signos vitales. Según indicaron fuentes judiciales, la víctima recibió dos impactos de bala: uno en el hombro izquierdo, que quedó alojado en el pulmón, y otro en la boca, que fue hallado por los forenses que hicieron la autopsia en el cerebro.

“Mi hijo fue a buscar a la novia al trabajo. Cuando regresaban, estaban yendo a la casa de la suegra... No le dieron tiempo a nada, fue todo muy rápido”, dijo a la prensa el padre de la víctima. Y agregó: “Este es el paisaje de todos los días... A mí me robaron un montón de veces y no pasó nada. Esto es terrible. No tengo ganas de nada, pero esto se tiene que ver”.

