Cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata en reclamo de más seguridad tras el crimen del delivery en Quilmes

Motoqueros cortan la autopista Buenos Aires - La Plata en reclamo de Justicia tras el crimen del delivery

Trabajadores de distintas aplicaciones de delivery realizaron este lunes por la tarde un corte total en la autopista Buenos Aires-La Plata que duró 2 horas en reclamo de mayores medidas de seguridad tras el crimen de Danilo Mercieri (20), quien fue asesinado el sábado por la tarde por delincuentes que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes.

El corte comenzó a las 15 de este lunes, a la altura del kilómetro 16 de la autovía y provocó serias demoras en el tránsito en ambas manos. Los autos, al advertir que los tres carriles estaban bloqueados por motocicletas, tenían que circular por la banquina. Pasadas las 16.30 el corte fue levantado.

La protesta se inició esta mañana, frente a la Jefatura Departamental de Quilmes, luego continuó en el Triángulo de Bernal y, finalmente, se instaló sobre la autopista.

“Estamos acá por Danilo porque la Policía, en lugar de protegerte, viene y nos saca plata. Nos sentimos inseguros. Vivís con miedo a que te saquen la moto y te corten el laburo. Donde tienen que estar, no están. Hay zonas donde no podemos llevar los pedidos porque es tierra de nadie”, dijo uno de los motoqueros que participaba del corte. “Queremos que venga Mayra (Mendoza, la intendenta de Quilmes) y explique por qué la Policía solo está en el centro y no en las zonas más deshabitadas”, exigió en diálogo con TN.

Mientras que otro de sus compañeros dijo que este reclamo no es nuevo, sino que viene desde hace tres años. “Nos reunimos con el Secretario de Seguridad de la Provincia y solo nos palmea la espalda. Hablamos en plena pandemia, que teníamos miedo de que mataran a un compañero. Ya está, ahora mataron a un compañero de 20 años. La situación cambió para peor”, se lamentó.

Estos son dos de los jóvenes detenidos por el crimen de Danilo

Además, se quejó de que las motos que les secuestra la Policía en los controles de tránsito “son por faltas menores, ya que ninguna tiene pedido de captura”. Y agregó: “Les hicimos un mapa de las zonas con más delito y hasta les pusimos GPS a las motos para recuperarlas cuando nos las roban. Cuando la Policía las recupera, nadie va preso”.

Todos los presentes en la protesta quieren que la intendenta de Quilmes le ofrezca disculpas a la familia personalmente y no por redes sociales, como lo hizo este domingo.

Por el crimen de Mercieri, la fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Quilmes, ordenó primero la detención de dos sospechosos: un mayor que se negó a declarar y un menor que quedó a disposición de la fiscalía Juvenil. En tanto, también una mujer fue arrestada por el delito de encubrimiento: tenía la moto de la víctima en su casa.

El 1 de marzo Danilo habría cumplido 21 años

El asesinato ocurrió minutos después de las 14 del sábado pasado sobre la calle 162, casi en la intersección con Zapiola. Hasta allí había llegado Danilo para entregar un pedido. En ese momento, fue interceptado por los ladrones armados, que le robaron la moto.

Se desconoce si el joven se resistió al asalto. Lo cierto es que los delincuentes le dispararon al menos una vez en el pecho. Como pudo, el repartidor alcanzó a caminar hasta la esquina para pedir ayuda hasta que cayó al suelo. La mochila que utilizaba para trabajar quedó tirada a unos pocos metros.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon rápidamente con la moto del repartidor, una “Motomel c150 de color oscura” que fue secuestrada en las últimas horas.

