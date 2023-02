Morir trabajando en Rosario: abrió la ventana de su polirrubro para atender a un cliente y la mataron de cinco tiros

El lugar donde ocurrió el asesinato está ubicado en Solís al 200 bis, a dos cuadras de la comisaría 12ª de barrio Ludueña

Una comerciante de 57 años fue asesinada a tiros en el mediodía de este miércoles en la zona Noroeste de Rosario, en un ataque de tinte mafioso. María del Carmen Vidal recibió cinco disparos por la espalda cuando se dio vuelta para buscar el pedido de un sicario que simuló ser un cliente de su polirrubro. El negocio había sido baleado hace una semana, y por el momento no hay información sobre amenazas o extorsiones previas.

Según detalló en conferencia de prensa el fiscal de Homicidios Dolosos Ademar Bianchini, a cargo de la investigación, el gatillero llegó a pie al ‘Polirrubro Mary’ y a cara descubierta llamó a la mujer a través de la ventana por medio de la cual la víctima atendía el local.

Investigadores policiales recolectaron testimonios que indicaron que el comercio había vuelto a abrir este miércoles, una semana después de haber sido baleado. De hecho, parte del frente del inmueble había sido enchapado como medida de seguridad, se habían colocado cámaras de videovigilancia y se habían puesto vidrios nuevos, aunque nada sirvió para evitar el asesinato.

El lugar donde ocurrió el crimen está ubicado en Solís al 200 bis, a dos cuadras de la comisaría 12ª de barrio Ludueña. Se trata de uno de los territorios más calientes de Rosario, de acuerdo a la cantidad de balaceras y crímenes ocurridos en esa zona de la ciudad en los últimos tres años, según registros del Observatorio de Seguridad Pública.

“En este momento no puedo formular ninguna hipótesis; (la víctima) era parte de una familia conocida de hace 25 o 30 años. Gente de trabajo, no solo la señora, su marido también ligado al transporte urbano, los hijos trabajadores. O sea, no habría en principio un elemento para formular una hipótesis rápida”, explicó el fiscal Bianchini ante los medios de comunicación locales.

Y agregó: “Una persona joven llamó para ser atendido, como cualquiera. La señora abrió la ventanita rebatible, tomó el pedido y le dispararon”.

Por el momento, el investigador del Ministerio Público de la Acusación pidió las actuaciones llevadas adelante la semana pasada por la balacera, ya que, a la luz de los hechos, podrían tener conexión. Además, solicitó relevamiento de cámaras de toda la zona a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal.

En el ataque a tiros del miércoles 25 de enero se contabilizaron 15 impactos de bala entre el frente de ‘Polirrubro Mary’, casas linderas y cinta asfáltica. Después de esa balacera no trascendió si la familia era objeto de extorsiones, un delito que creció exponencialmente desde el año 2020 en adelante.

Peritos forenses secuestraron en la escena del crimen cinco vainas servidas calibre 9 milímetros y dos plomos deformados que serán enviados a analizar. Por protocolo, el fiscal también ordenó la incautación de las prendas de la víctima. La mujer murió en el acto.

Una vecina que escuchó los disparos se acercó, abrió la puerta del comercio, encontró el cuerpo y comenzó a gritar en pedido de auxilio, de acuerdo a la versión que brindó un joven vecino a Radio 2.

El departamento Rosario acumula 25 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública, un promedio cercano a un caso por día. El de Vidal fue el primer crimen de febrero.

El anterior asesinato tuvo lugar en la noche de este martes en la vecina localidad de Ibarlucea. Heber Omar Durquet, de 42 años, fue acribillado de siete tiros en su domicilio de Chacabuco al 300 por un sicario que se bajó de una moto y lo corrió hasta el interior de su casa. La víctima tenía múltiples antecedentes penales, entre ellos, una detención por un asesinato en ocasión de robo a un policía en la ciudad de Granadero Baigorria.

