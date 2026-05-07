Crimen y Justicia

Justicia por mano propia: vecinos redujeron a un motochorro tras un intento de robo en La Matanza

El delincuente fue reducido por los vecinos tras intentar asaltar a un motociclista armado; quedó inconsciente hasta la llegada de la policía, mientras su cómplice logró escapar y es intensamente buscado

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Un motochorro que intentó asaltar a un vecino en San Justo, La Matanza, fue atrapado y brutalmente golpeado por un grupo de residentes. En las imágenes se ve cómo lo reducen, le quitan el arma y uno de ellos le aplica una llave “mata león” que lo deja inconsciente en el suelo hasta la llegada de la policía.

Un intento de robo a mano armada en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, terminó con la detención ciudadana de un presunto motochorro. El hecho ocurrió en calle Izaguirre al 2000. Vecinos intervinieron luego de que dos asaltantes intentaran atacar a un motociclista utilizando un arma de fuego. Los habitantes del lugar lograron reducir a uno de los sospechosos mediante una maniobra de inmovilización hasta la llegada de la policía. El cómplice logró escapar y es intensamente buscado.

Los presuntos delincuentes, a bordo de una motocicleta, interceptaron a otra persona que circulaba en la zona. El episodio tomó visibilidad tras viralizarse un video en redes sociales donde se ve la intervención vecinal y la fuerza empleada para retener al sospechoso.

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Intervención vecinal y accionar policial

En las imágenes se observa como uno de los vecinos ejecutó una maniobra de inmovilización denominada “mata león”, dejando inconsciente al sospechoso. “La toma mata león de un muchacho, de jiu-jitsu creo que es esa toma, con la que lo dejan, en definitiva, inconsciente en el piso hasta esperar la llegada de la policía, que se lo lleva al hospital”, explicó en Infobae Al Mediodía, Facundo Kablan. Otro vecino retiró el arma del individuo mientras permanecía en el suelo.

Tras la detención, personal policial trasladó al sospechoso bajo custodia al hospital local. Permanece internado, en recuperación y con consigna policial a la espera de estar en condiciones de declarar. La fiscal a cargo es Evangelina Sánchez, de la UFI N.º 11 del Departamento Judicial de La Matanza.

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Motochorros La Matanza (Captura de video)
Motochorros La Matanza (Captura de video)

Búsqueda del prófugo y antecedentes del detenido

El cómplice del detenido continúa prófugo y la policía local analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificarlo. La víctima principal resultó ilesa tras el ataque y la intervención de los vecinos.

Kablan indicó que la causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego”. El caso es tramitado por la UFI N° 11 del departamento de La Matanza. De acuerdo con el periodista, en estos momentos se espera a que el delincuente se recupere para declarar, “porque el personal médico determinó que no se encuentra en condiciones para dar su declaración indagatoria, donde se le leerán los cargos y será formalmente imputado”.

Sobre los antecedentes del detenido, Kablan precisó: “Tenía un pedido de captura activo del departamento judicial Morón, esto es, en el oeste del conurbano bonaerense, en una causa por robo agravado y por homicidio criminis causa en grado de tentativa, un intento de homicidio. Pero además del año 2018 tiene un antecedente penal, una condena a un año de prisión en el departamento judicial de La Matanza por encubrimiento agravado por ánimo de lucro”.

La investigación sigue en trámite, mientras se aguarda el avance de las pericias médicas y la toma de declaración al principal sospechoso. Mientras, la Policía trabaja en la identificación y detención del segundo involucrado, quien permanece prófugo.

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