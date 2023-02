El intendente de Rosario cuestionó un programa del gobierno nacional para mejorar la conectividad en las cárceles: “El 95% de los delitos se organizan desde ahí”

Pablo Javkin

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, expresó públicamente su preocupación por un programa impulsado por el gobierno nacional que apunta a mejorar la conectividad en las cárceles argumentando que esta inversión en infraestructura contribuiría a la “resocialización de las personas privadas de su libertad”.

Javkin, en contrapartida, advirtió que según la justicia el 95% de los violentos crímenes que se reportan con extremada frecuencia en Rosario son organizados desde las cárceles por líderes de bandas narco en pugna. Mejorar las posibilidades de acceso a internet y vías de comunicación sólo agravaría la situación, indicó el intendente.

“Están cerca de iniciar la instalación, esa es la información que nosotros tenemos”, alertó el intendente sobre el plan que mejoraría la calidad de internet en las penitenciarías donde están alojados muchos líderes de las bandas. Asimismo, Javkin destacó un informe que realizó el fiscal Pablo Socca el cual señala que el 95% de esos hechos en Rosario provienen de las cárceles.

A su vez, el mandatario de la ciudad santafesina entendió que el programa tiene otra función, pero recalca que terminará beneficiando a estos delincuentes: “El programa se plantea en función de las audiencias y su acceso, pero sin lugar a duda van a terminar facilitando la conectividad de las personas que utilizan esa red para ordenar delitos, eso viene pasando sistemáticamente con teléfonos fijos, celulares y ahora con las posibilidades que brinde la conectividad”, sostuvo en declaraciones a TN.

En lo que va del mes ya hubo 19 crímenes y la mayoría fueron cometidos con el sello del sicariato

Te puede interesar: Violencia en Rosario: la cifra de crímenes en el primer mes del año fue mayor a la de femicidios en todo el país

El programa surgió en diciembre de 2021 y fue oficializado mediante la resolución 2183/2021 publicada en el Boletín Oficial. En su artículo 1° se aprueba el programa Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal, y aclara que se destina un total de $1.000.000.000 para su ejecución.

La medida argumenta que la Ley N° 27.078 dispone que el Estado Nacional “garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades”.

“La finalidad de los programas de tratamiento es lograr que las personas privadas de la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas para su reinserción en la sociedad”, añade la norma de diciembre de 2021.

“Jamás he escuchado al ministro de Justicia de la Nación hablar sobre el problema del narcotráfico en Rosario. En mi ciudad no se fabrican armas, no se producen drogas, llegan, entran. Y si tiene una cuestión logística de bandas que violentamente disputan el territorio. Rosario no está fuera de Argentina, una parte de su territorio sufre la consecuencia del enfrentamiento entre bandas que comercializan drogas”, enfatizó Javkin.

Argentina decomisó en la ciudad de Rosario 1,6 toneladas de cocaína escondidas dentro de bolsas de alimento para animales

Te puede interesar: Rosario: asesinaron a un empleado de un hospital municipal para robarle la moto

Las cifras de los crímenes en la ciudad generan cada vez más preocupación ya que los producidos en el primer mes del año fueron mayor a la tasa de femicidios en todo el país.

El 2022 cerró con un récord de 288 homicidios en el Gran Rosario, y los números de enero anuncian un nuevo año salpicado por la violencia narco en una de las ciudades más importantes del país. Así, en lo que va del mes ya hubo 19 crímenes y la mayoría fueron cometidos con el sello del sicariato. Esa cifra supera sensiblemente a la de femicidios: fueron 17 las mujeres asesinadas en todo el país en los primeros 30 días de este 2023.

En Rosario, la virulencia de los enfrentamientos entre bandas que se disputan el territorio no augura un buen pronóstico. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe y los principales actores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estiman que el 2023 marchará en la misma senda o, incluso, que podría superar la cantidad de crímenes del año pasado, aunque el número fue, hasta la fecha, sensiblemente menor (24).

Seguir leyendo: