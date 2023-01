Un ex agente penitenciario se defendió a los tiros de un ladrón que entró a robar a su casa: “Arremetieron contra mi vida”

Remedios de Escalada: un ladrón entró a robar a su casa y se defendió a los tiros

Un hombre de 60 años se defendió a los tiros de dos delincuentes armados que intentaron asaltarlo este lunes cuando abría el portón de su casa, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

La víctima, un ex agente retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF), salió ilesa de la balacera, logró ahuyentar a los ladrones y frustrar la entradera.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas en una vivienda situada sobre la calle Ramón Franco al 4000 y todo quedó registrado en dos cámaras de seguridad: una que está apostada dentro del garage y otra que da a la calle.

Mientras acomodaba una heladerita térmica que había bajado de su camioneta, el hombre dejó abierta la puerta y fue ahí cuando uno de los malvivientes aprovechó para meterse en su casa y exigirle las llaves de su vehículo apuntándole con un arma.

En las filmaciones se lo puede ver al ex penitenciario, que está habilitado para portar armas, sacando su arma reglamentaria y efectuando al menos tres disparos contra uno de los delincuentes, que también respondió a los tiros.

La cámara exterior muestra al malviviente huyendo del lugar con una renguera evidente, a causa de uno de los impactos de bala que recibió en la pierna. Mientras que a su cómplice, que ni siquiera llegó a ingresar a la casa, se lo ve escapando raudamente al escuchar el sonido de tiros. Ambos huyeron a bordo de un Toyota Etios blanco rumbo hacia el oeste.

Las balas de los agresores impactaron en las paredes de la casa y las esquirlas en el perro de la familia. La camioneta del hombre, en tanto, también resultó con impactos de bala, que son de calibre 40.

El hombre se resistió a una entradera y le disparó al delincuente en su pierna

“Cuando estaba bajando la heladerita sentí que venían caminando hacia mí. Y no era porque habían perdido el colectivo. Venían de la esquina de Hernandarias y Ramón Franco ya esgrimiendo las armas de fuego”, precisó Carlos a TN. “Ellos estaban dispuestos al enfrentamiento, estaban en la vía pública y el desenlace pudo haber sido fatal”, admitió.

“Intenté resguardarme, me metí adentro y cuando entró (el ladrón) pude tomar un poquito de distancia. Unos pocos centímetros me valieron para poder defenderme”, relató el hombre, quien ya tenía el arma cargada. “Eso es lo que habilita la portación de armas, su uso inmediato”, aclaró.

Un día después de lo sucedido, el hombre dijo: “El estrés se sufre. Por más que ya descansé, la carga emocional uno la lleva consigo. Me encontré con dos sujetos que arremetieron contra mi vida”.

Carlos tuvo una reacción rápida dentro del marco legal. “Debido a mi preparación uno siempre tiene que situarse en hipótesis del conflicto. En ese momento sí o sí estaba obligado a tomar distancia de ellos”, explicó el hombre, que durante muchos años tuvo que lidiar con reclusos.

“Uno no espera quitarle la vida a nadie ni tampoco tenemos ese tipo de preparación para matar. Pero los resultados son inesperados. Yo no esperaba esta situación pero sí o sí tenía que poner cese a la agresión. Si no lo determinaba de esa manera, algún disparo me iban a dar”, resaltó el hombre.

Al momento de cerrar la entrevista televisiva, Carlos volvió a pedir la palabra para hacer una reflexión de lo sucedido: “Quiero manifestar que estos hechos no se repitan y que existan políticas públicas adecuadas desde el gobierno que se complementen con el accionar de la justicia. Que trabajen en conjunto para que exista miedo por la sanción penal y el delincuente no avance”.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los ladrones y determinar hacia dónde huyeron.

