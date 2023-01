Ingresó a la casa de su ex, la sorprendió en su habitación y la violó: fue detenido

Un hombre fue detenido por violar a su ex pareja en Berisso

La mujer no estaba sola en su casa del partido bonaerense de Berisso. Su hijo de 19 años la acompañaba, pero su ex pareja no lo sabía. El hombre saltó el portón de la vivienda e ingresó a la habitación, allí la violó. El chico, que escuchó los gritos de su madre, dio aviso enseguida a la Policía Bonaerense. No podía entrar al cuarto a auxiliarla. Estaba cerrado con llave. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el sospechoso salía acomodándose los pantalones. Lo detuvieron de inmediato.

Fuentes de la investigación informaron a Infobae que José Luis L. C., que cumplió 35 años el pasado 15 de enero, quedó preso, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio en una causa que tramita en la UFI N°6, a cargo del fiscal Marcelo Romero.

Todo sucedió este lunes en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 130 y 64 de Berisso, unos 10 kilómetros al Este de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Allí estaban María -un nombre es ficticio para resguardar a la víctima-. También su hijo de 19 años.

Según las fuentes consultadas por este medio, fue en ese contexto que el ahora detenido saltó el portón de la vivienda e ingresó a la habitación de su ex pareja. Allí la sorprendió.

En base a lo que contó el hijo de la víctima a las autoridades cuando llamó al 911 para pedir ayuda, enseguida comenzó a escuchar gritos de auxilio de su madre. Luego, se oyó el ruido de la cerradura del cuarto. La puerta de ingreso había sido cerrada con llave.

Minutos después del llamado del joven, agentes de la Comisaría 4ª llegaron a la vivienda y el chico los dejó entrar. Del cuarto de María el sospechoso salió arreglándose los pantalones. Detrás de él apareció la víctima: “Estaba en estado de nerviosismo y acongojada”, dijeron las fuentes consultadas.

De inmediato, los policías llevaron a la mujer a otro sector de la casa y la entrevistaron. A ellos les contó que “su ex pareja había saltado el portón e ingresado a su pieza, y que tras una fuerte discusión, la agarró y la sometió sexualmente”.

Tras el relato de María, el sospechoso fue detenido, acusado de violación.

También en La Plata

El ataque a María no fue el único en el que detuvieron in fraganti a los sospechosos. Este mismo lunes, cuatro delincuentes fueron aprehendidos en el marco de tres tentativas de robos, según informaron fuentes policiales. Todos los hechos recayeron en la UFI N°6 de La Plata del fiscal Romero.

Dos de los ladrones, de 23 y 30 años, fueron detenidos por agentes de la comisaría 4ª de La Plata. Los policías que patrullaban por la zona del cruce de las calles 53 y 30 observaron a los sospechosos que, tras descender de una moto, comenzaron a colocarse pasamontañas y guantes de látex frente a una vivienda.

Ladrones frustrados en La Plata: los sorprendieron cuando se ponían los pasamontañas

El robo fue frustrado porque los delincuentes se dieron cuenta de la presencia de los policías y comenzaron a quitarse los guantes y los pasamontañas. Fueron detenidos y les secuestraron, además, una réplica de una pistola calibre 9 milímetros, precintos, una barreta y una soldadora eléctrica, entre otros elementos de interés para la causa.

Antes de eso, en el cruce de las calles 518 y 11, la Policía fue avisada de un robo en proceso. Cuando los agentes de la Comisaría 6ª llegaron al lugar del hecho, enseguida notaron los accesos del domicilio violentados, y un sospechoso que escapaba por los techos. Fuentes del caso informaron que lograron reducirlo en el cruce de la calle 517, entre 8 y 9, de La Plata, y que los dueños de la vivienda donde había ocurrido la entradera no estaban en la casa.

Ladrones frustrados en La Plata: intentó escapar por los techos pero lo detuvieron

El tercer robo de este lunes en La Plata fue frustrado en el cruce de la calle 647 y Ruta 11 por agentes de la Comisaría 9ª. Allí se detuvo la marcha de un vehículo que había sido sustraído minutos antes. El ladrón arrestado, según las fuentes consultadas, había amenazado al dueño de Volkswagen color blanco para robarle el coche en la esquina de las calles 6 y 63. Le secuestraron 25.370 pesos.

