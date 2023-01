Iba a jugar a la casa de un amigo y nunca llegó: desesperada búsqueda de un chico de 13 años en La Plata

Rodrigo Jesús Ramos, de 13 años, desapareció el 20 de enero en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata (Facebook)

La búsqueda es desesperada. Ya pasaron más de 72 horas desde que Rodrigo Jesús Ramos (13) salió de su casa en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata. Iba a jugar a la PlayStation a lo de un amigo, pero nunca llegó. La Policía Bonaerense este lunes realizaba rastrillajes en un descampado cercano al domicilio del adolescente desaparecido.

“No tiene celular, no usaba redes sociales”, fue una de las primeras cosas que avisó María, la madre de Rodrigo cuando la búsqueda del chico era incipiente. Y agregó en diálogo con el diario El Día: “Los amigos no lo vieron, no saben nada. Tampoco aparece en ninguno de los lugares a los que suele concurrir. Ni nadie del grupo con el que suele juntarse sabe de él”.

Ese 20 de enero pasado, Rodrigo salió de su casa, ubicada en calle 29, entre 86 y 87, en la capital bonaerense. Iba a lo de un amigo que vive en el cruce de las calles 10 y 82, en Villa Elvira, a unas 30 cuadras. Vestía una remera celeste y pantalón corto rojo, con línea blancas costados y zapatillas rojas. Según la información suministrada por su familia, mide 1.70 metros y tiene el pelo corto.

“Él a las 5 ó 6 de la tarde tenía que volver. Siempre tiene un horario de vuelta. Como se pasó el horario y no llegó, empecé a mandarle mensaje a los papás de los compañeros, me dijeron que no estaba y ahí me preocupé”, había dicho la madre. La mujer reveló que su hijo salió con lo puesto: “No llevaba SUBE, ni celular ni plata encima”.

La imagen que se viralizó en redes sociales de la búsqueda de Rodrigo

Tras no tener novedades de Rodrigo, y tampoco información sobre alguien que lo hubiera visto, la familia radicó la denuncia en la comisaría 8ª de La Plata y desde entonces se comenzó con el operativo de búsqueda en la zona. También en las redes sociales se viralizaron sus fotos y de aportó un teléfono de contacto: 0221 3631640.

Este lunes, la Policía Bonaerense, amigos, familiares y vecinos de Rodrigo rastrillaban un descampado ubicado a metros de la calle 90 y de la casa del adolescente. “Pedimos que vengan a ayudarnos porque somos muy poca gente para el campo, que es muy grande. Pedimos si se pueden sumar para ayudar hasta que aparezca”, exclamó Jesús, tío del chico desaparecido, en diálogo con el portal platense.

Justamente, Jesús aportó un dato que, a la luz del tiempo que lleva desaparecido Rodrigo, no es dejado de lado, se trata de un conflicto que tuvo el chico. “Hace tres meses atrás tuvo una discusión, una pelea que lo agarraron en patota pibes de la otra cuadra de donde él vive y le pegaron piedrazos, lo lastimaron. Todo por una secuencia de que él estaba cazando, dice que le cayó una piedra y le pegó a uno de los chicos. Después de eso no hubo problemas”, fue el relato del tío.

A su vez, Jesús contó que no bien notaron que Rodrigo no volvía, actuaron. “Llamamos al amigo, fuimos a la casa, fuimos a la casa de parientes y no sabemos nada desde el viernes”, explicó y agregó: “Pensamos que lejos no se pudo ir, porque es un chico tímido. No puede estar en la oscuridad, no le gusta estar solo. Los amigos que él tiene, nosotros ya fuimos. No tiene mas que los pibes de acá del barrio. Del colegio a la casa y de la casa al colegio, es lo único que hace”.

