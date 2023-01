Una feroz golpiza a la salida de una fiesta en General Villegas recordó el caso Baez Sosa

Feroz pelea a la salida de un boliche en General Villegas

Una vez más, un grupo de jóvenes protagonizó una estremecedora pelea a la salida de una fiesta en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. En el video viralizado se observa la manera en que un adolescente golpea hasta dejar inconsciente a otro mientras, un grupo impedía que la víctima recibiera ayuda.

Mientras se desarrolla el juicio por Fernando Báez Sosa, un hecho con características similares se produjo en la localidad de General Villegas. Luego de una noche de diversión, un joven fue víctima de una brutal golpiza. Testigos del hecho grabaron la secuencia donde se observa que pese a estar inconsciente y sin poder defenderse, los agresores continúan pegándole.

Durante los 22 segundos que dura el video, se observa a un joven de pantalón blanco que golpea, levanta y arroja al suelo a otro adolescente. Mientras está sobre el suelo, el agresor no solo continúa dándole golpes de puño en la cabeza, sino que en un momento determinado arrastra el cuerpo para seguir agrediéndolo a patadas.

Desde un primer momento, se observa como la víctima identificada como Lucas González no logra defenderse y debido a la fuerza del ataque, en ningún momento atina a prestar resistencia. Frente a su vulnerabilidad, en el video se observa que un joven intenta defenderlo pero otro intercede y lo golpea para que no brinde ayuda.

Un joven golpeó a otro hasta dejarlo inconsciente a la salida de una fiesta (Captura)

Fuentes policiales informaron que dos personas de 20 años fueron detenidas por “desorden en la vía pública” pero no estaban vinculadas a la agresión registrada en el video. De hecho, trascendió que la víctima que ahora permanece internada no realizó la denuncia. Al respecto, su familia cuestionó que no pudieron hacerla dado que su hijo tiene 18 años.

La empresa que organizó la fiesta se lamentó por lo ocurrido y aclaró que el ataque se produjo fuera del predio, de manera que no tienen responsabilidad alguna. “Lamentamos lo sucedido esta madrugada en General Villegas, más allá de que no haya sido en nuestras instalaciones, repudiamos totalmente lo sucedido y nos ponemos totalmente a disposición de la familia en lo que necesiten”, informaron por medio de un comunicado.

En diálogo con medios locales, la familia de la víctima informó que a causa de los fuertes golpes el joven tiene traumatismo de cráneo y un coágulo. Por tal motivo, deberá permanecer en terapia intensiva dado que existe la posibilidad de que “haya complicaciones”.

Te puede interesar: La secuencia completa de los indignantes audios y chats de los rugbiers tras el crimen de Fernando Báez Sosa

Luego del ataque, Matías Rodríguez reconoció ser el autor de la agresión y junto a su madre Sandra López se mostró arrepentido de cómo actuó. En diálogo con diario Distrito Interior recordó que el conflicto inició con una pelea en el interior de la fiesta donde un amigo de él había sido agredido y retirado por un patovica.

Por tal motivo, decidió acompañarlo y esperar a quienes lo habían agredido. Fue entonces que al identificar a Sánchez “se sacó” y le empezó a pegar. A partir de la repercusión del video decidió ponerse a disposición de lo que indicado por su madre, es decir, acudir a la comisaría y psicólogo.

“No se que me pasó, no pude contenerme”, planteó el agresor. Además, reconoció: “Me excedí, no le tendría que haber pegado así, no me pude controlar y estoy arrepentido”. Lejos de alejarse de la escena del hecho, Rodríguez indicó que permaneció en el lugar hasta que Sánchez reaccionó y llegó la policía, quienes lo trasladaron hasta su casa.

Según trascendió, la víctima se negó a recibir atención médica por parte del SAME. Familiares de la víctima cuestionaron que en la guardia no le hicieron una placa y “le dijeron que le dolía la cabeza por los golpes y por el alcohol que tomó en la fiesta”, indicaron a Infocielo. Sin embargo, ahora los médicos evalúan la gravedad del coágulo detectado.

Seguir leyendo: