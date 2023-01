El verano de los jóvenes en Villa Gesell, entre el recuerdo de Báez Sosa y los controles de seguridad

Los homenajes en el lugar donde mataron a Fernando Báez Sosa (Matías Arbotto)

Un cartel de madera con el nombre de Fernando Báez Sosa tallado en mayúsculas sobresale en el árbol. A su alrededor hay rosarios colgados, medallitas, estampitas, imágenes de la Virgen repartidas por cada rincón. Arriba, otros dos carteles con letras de goma eva están fijados al tronco: uno tiene la leyenda “Justicia es perpetua”, el otro da cuenta del paso del tiempo y dice “34 meses sin Fernando” (en rigor, ya son 35). Y en el medio, un papel envuelto en un folio parece ser lo más reciente que se dejó: anuncia el inicio del juicio contra los ocho acusados del crimen que ocurrió la noche 18 de enero de 2020.

Frente a ese árbol sucedió la salvaje golpiza al joven de 18 años. Allí lo agredieron hasta dejarlo desvanecido en el suelo. Esa zona solía ser escenario donde jóvenes se agrupaban antes de entrar o al salir de Le Brique. Hoy, casi tres años después del asesinato, allí hay movimiento constante pero de tránsito rápido. Todos pasan de largo y solo algunos de los que van y vienen por la avenida principal de Villa Gesell se detienen unos minutos a mirar con atención los recuerdos en memoria de Fernando. Lo mismo sucede con el boliche donde había comenzado la violenta noche.

El local bailable que otrora era uno de los más concurridos ahora luce abandonado, con una expresión lúgubre que denota a simple vista la falta de mantenimiento. Las paredes negras perdieron color y están sucias. Hay grafitis y un pedido escrito con aerosol entre dos corazones: “Justicia x Fernando”. Las fotos impresas y pegadas con el rostro de la víctima se degradaron, solo perduran unas pocas que se ubican en un costado que no da a la calle. Y entre los peldaños de la escalera lateral creció pasto.

Así está Le Brique, a tres años del crimen de Báez Sosa (Matías Arbotto)

La discoteca había funcionado los días siguientes al crimen. Desde aquel verano del 2020 no volvió a abrir sus puertas. En la actualidad no está clausurada. Sus dueños, si así lo quisieran, podrían volver a ponerla en funcionamiento. No obstante, no lo van a hacer, al menos hasta que concluya el proceso judicial, según pudo saber Infobae.

Desde el caso Báez Sosa en los principales destinos de la Costa Atlántica se extremó la seguridad para proteger a los adolescentes que salen a bailar. En el marco del Operativo Sol, esta temporada Villa Gesell recibió 1.150 efectivos de diferentes unidades, 40 camionetas, 85 motocicletas, cuatro cuatriciclos y un equipo especializado de rescates en el mar, que llegó con dos motos de agua.

La movida nocturna de Villa Gesell se concentra principalmente en dos discotecas (Matías Arbotto)

En esta ciudad balnearia la movida nocturna se concentra en varios puntos. Por ejemplo, en las cervecerías y bares que se sitúan en Paseo 5, entre las avenidas 2 y 3. Aunque el pulso de la noche lo marcan principalmente dos boliches: Pueblo Límite, que se ubica sobre la Avenida Buenos Aires al 2600, y Dixit, en el centro. Todas las noches de baile, personal de Infantería de la Policía Bonaerense, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del cuerpo de Caballería se ocupan de controlar tanto el ingreso como la salida a esos establecimientos.

Pueblo Límite, ubicado sobre la Avenida Buenos Aires al 2600, es el boliche más grande de Villa Gesell (Matías Arbotto)

“Se tiene mucho en cuenta la partida de los chicos a las 6 de la mañana, cuando cierran las confiterías bailables. En ese momento, hacemos un corredor seguro, más que nada en el tramo de la Av. Buenos Aires que va llevando a los chicos hacia el centro y la playa. En cada esquina hay policías parados y motos que controlan que no haya ningún accidente. Lamentablemente tuvimos un episodio y trabajamos para que no vuelva a pasar”, detalló a Infobae Mauricio Andersen, secretario de Seguridad de Villa Gesell.

En la playa se suman camionetas 4x4 de la Guardia Urbana del Municipio y cuatriciclos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM). “La verdad que venimos bien, no tuvimos ningún accidente”, evaluó sobre lo que va de la temporada.

En la playa se realizan controles para evitar el ingreso de alcohol y parlantes: ambos están prohibidos

Frente al mar, además, hay otro operativo que se repite con frecuencia. En el marco del dispositivo de seguridad en playas, entre las 11 y las 20 se realizan controles en los accesos a los balnearios del centro para evitar el ingreso de alcohol y parlantes: ambos están prohibidos por ordenanza municipal.

Una vez transcurrido ese periodo, cuando el sol se enconde detrás de los edificios próximos a la costanera, efectivos de la UTOI bajan en hilera a la arena, se ponen de costado a los chicos y comienzan a acercarse a ellos para avisarles que acaba de finalizar el horario de trabajo de los guardavidas y para pedirles a quienes tengan botellas y estén consumiendo alcohol o escuchando música con parlantes, que se marchen, ya que están en infracción.

Los policías bajan a la arena cuando finaliza el el horario del dispositivo de seguridad en playas

En los últimos días se viralizaron imágenes del despliegue policías bonaerenses entre chicos agrupados en la bajada al mar por la calle 105. En esa zona los adolescentes y jóvenes habitualmente se reúnen en los clásicos after. “Acá siempre se juntan a la tarde con las conservadoras. Para que no se las revisen entran a la playa lejos, donde no hay controles, y vienen caminando hasta acá”, contó a este medio un turista que veranea en Villa Gesell hace más de una década.

El operativo, aseguraron desde el Municipio, se realiza desde 2018

En los últimos días, la sola presencia policial hizo que varios jóvenes empezaran a dispersarse y se alejaran a medida de que se perdía la claridad. Un policía que participó de los operativos dedujo por lo bajo: “Con el tema del juicio por lo de (Fernando) Báez Sosa en este momento está todo muy sensible y hay que evitar cualquier quilombo, incluso el más mínimo”. A lo largo de la primera semana del año no se produjeron disturbios.

Si bien este operativo de precaución cobró difusión la semana pasada, Andersen aseguró que se lleva a cabo desde hace varios años. Contó que se implementó luego de un incidente en 2018 “con algunos chicos que tiraban botellas al aire; hubo varios lesionados en su momento”. El funcionario, por otra parte, hizo una aclaración ante algunas críticas que circularon recientemente, en especial en redes sociales: “No es que se retira a la gente que está tomando mate ni nada por el estilo, sino que se invita a retirarse a los jóvenes que están infringiendo la ley”.

