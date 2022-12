Formosa: una joven murió de un balazo durante un confuso episodio en un evento clandestino

Según se reconstruyó, un policía estuvo involucrado en la gresca donde le entregó su arma a su amigo ( www.noticiasformosa.com.ar )

En un confuso episodio en una fiesta clandestina en la ciudad formoseña de Las Lomitas, una joven de 18 años murió luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. Por el hecho fueron detenidos dos hombres y la policía secuestró una pistola 9 mm.

El reloj marcaba las 7.30 horas cuando personal de la Comisaría de Las Lomitas acudió a una finca ubicada en el barrio Isla Dorada, que se encontraba a unos 300 kilómetros al oeste de la capital. Inmediatamente, la joven fue trasladada a un hospital local y luego al centro de alta complejidad de la capital formoseña –para su mejor asistencia–. Sin embargo, allí ingresó sin signos vitales.

Según expresan los agentes, mediante un comunicado, las averiguaciones indican que un grupo de jóvenes se juntaron con la idea de participar de un evento clandestino ‘after’. Allí, por causas aún desconocidas, algunos de ellos se pelearon y un hombre habría disparado un arma de fuego.

El magistrado dispuso la detención del efectivo policial, en tanto se entregó el amigo del mismo, un joven de 25 años

La totalidad de las personas que estaban en el lugar del hecho fueron trasladadas a la comisaría donde al tomarse testimonios se pudo establecer que en el evento estaba un efectivo de la policía provincial junto a un amigo.

La reconstrucción de los hechos indicaría que el policía estuvo involucrado en la gresca donde le entregó su arma a su amigo. Al parecer, a los pocos minutos comenzó otra pelea y el hombre que tenía el arma habría efectuado el disparo, que según relataron, accidentalmente impactó en la joven.

El juez de feria, quien se abocó inmediatamente a la investigación, ya está informado de los detalles del hecho. Por eso, el magistrado dispuso la detención del efectivo policial, en tanto se entregó el amigo del mismo, un joven de 25 años.

Conforme una acordada del Superior Tribunal de Justicia, el expediente fue elevado al juez de turno que resolvió que Personal del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional realice la prueba de parafina a ambos detenidos que quedaron a disposición del magistrado.

Contrabando en Formosa

La provincia de Formosa también fue escenario de otro llamativo hecho cuando un comerciante atrapado con más de 16 millones de pesos de una exclusiva droga para fiestas electrónicas.

El hombre, que aseguraba que pasaba para visitar a unos familiares en la provincia, enfrentó un azaroso control en la Aduana de Clorinda. Allí, los efectivos detectaron un doble fondo en el baúl de su auto, en el que encontraron una caja. La misma contenía una bolsa tipo Ziploc con 1100 gramos de una sustancia purulenta, blanco crema, como azúcar apelmazado, cristales. Así, se alertó al Juzgado Federal de Formosa y el comerciante quedó detenido.

Los agentes encontraron la droga en el doble fondo del auto

L., de 44 años, registrado en el rubro de kioskos y polirubros de la AFIP, con domicilio registrado en Villa Devoto afirmó que su idea era luego viajar a Buenos Aires. Venía de Paraguay, no dijo mucho al respecto. No parecía un hampón, un tipo rudo, un prontuariado. Su nombre, según pudo corroborar Infobae, no aparece en condenas narco de primera o segunda instancia, tanto en territorio porteño como en Formosa. Su Volkwsagen Gol atravesó el scanner de rigor.

Los tests reactivos dieron positivo para droga, pero se requirió un test de cromatógrafo para mayor precisión: la sustancia resultó ser cristal de MDMA, muy requerida en el circuito de fiestas electrónicas, que en los últimos dos años duplicó su precio entre los dealers porteños. Hoy, según fuentes en el negocio narco, un gramo de la sustancia, nivel premium, asciende a 15 mil pesos.





