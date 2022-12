Un comerciante porteño cayó con más de 16 millones de pesos de una exclusiva droga para fiestas electrónicas

La droga incautada.

L., de 44 años, registrado en el rubro de kioskos y polirubros de la AFIP, con domicilio registrado en Villa Devoto, enfrentó un control azaroso en la Aduana de Clorinda, provincia de Formosa. Aseguraba que pasaba a visitar a familiares en la provincia, que luego volvería a Buenos Aires. Venía de Paraguay, no dijo mucho al respecto. No parecía un hampón, un tipo rudo, un prontuariado. Su nombre, según pudo corroborar Infobae, no aparece en condenas narco de primera o segunda instancia, tanto en territorio porteño como en Formosa. Su Volkwsagen Gol atravesó el scanner de rigor.

Allí, los aduaneros detectaron un doble fondo. En ese doble fondo encontraron una caja, con un sticker de un envío por correo. Había venido desde Asia, se presume, enviada a un hombre en Asunción, con un domicilio en la avenida Oliva a pocas cuadras de la zona portuaria. La caja contenía una bolsa tipo Ziploc, con 1100 gramos de una sustancia purulenta, blanco crema, como azúcar apelmazado, cristales. Así, se alertó al Juzgado Federal de Formosa y el comerciante quedó detenido.

Los tests reactivos dieron positivo para droga, pero se requirió un test de cromatógrafo para mayor precisión: la sustancia resultó ser cristal de MDMA, muy requerida en el circuito de fiestas electrónicas, que en los últimos dos años duplicó su precio entre los dealers porteños. Hoy, según fuentes en el negocio narco, un gramo de la sustancia, nivel premium, asciende a 15 mil pesos.

El doble fondo en el auto.

Las incautaciones de popper -una sustancia líquida euforizante, que se inhala en pequeños frascos durante encuentros sexuales-aumentaron en los últimos meses, con frascos ocultos en valijas y encomiendas.

A fines de septiembre, un hombre porteño aterrizó en Ezeiza a bordo del vuelo número UX 041, operado por la empresa Air Europa. La Aduana escaneó sus valijas, un procedimiento de rigor. Le encontraron 12 frascos de popper. La sustancia fue incautada, en un procedimiento a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°8 de Gustavo Meirovich. El hombre no fue detenido, pero quedó sujeto a una investigación penal.

A fines de agosto, L., un hombre de 63 años, empresario, presidente según el Boletín Oficial de una firma dedicada en los papeles a la cría de animales y producción de huevos, fue detenido en la zona primaria aduanera del aeropuerto de Ezeiza también por la Aduana, tras volver de New York en un vuelo de American Airlines. Tras escanear su equipaje despachado, descubrieron que tenía 40 frascos de popper en la valija.

