Jóvenes desaparecidos en Florencio Varela: la fiscal convocó a los familiares

Lucas Escalante y Lautaro Morello, los jóvenes desaparecidos hace casi una semana en Florencio Varela

El paradero de Lautaro Morello y Lucas Escalante, los jóvenes que desaparecieron el viernes pasado por la noche en Florencio Varela, todavía es un misterio. Pasaron seis días desde la última vez que los vieron y pese a los rastrillajes desplegados por la Policía de la Provincia en toda la zona, oficialmente todavía no hay avances significativos. Sin embargo, la jornada de hoy podría arrojar alguna novedad: según confirmaron allegados de uno de los jóvenes a Infobae, la fiscal que investiga el hecho, Mariana Dongiovanni, titular de la UFI Nº2, convocó hoy a una reunión a los familiares.

“En ratito vamos a hablar con la fiscal, así que podría haber novedades. Por ahora no sabemos por qué nos convocó”, dijo a este medio Noelia, la tía de Lautaro. “Mi hermana (la madre del joven desaparecido) es la que va a ir, pero hasta que no vayamos, no se sabe nada. Hasta que no vayamos a la Fiscalía no sabremos para qué es”, agregó la mujer. Respecto a la investigación, la familiar aseguró que no tiene mayores datos, ni sabe qué lleva adelante la Policía por estas horas para dar con Morello y Escalante.

De acuerdo con la tía, el encuentro previsto con la fiscal estaba previsto para las 10 y la razón de la convocatoria es un misterio. Altas fuentes judiciales indicaron a Infobae que por el momento “no hay novedades”. Por eso, la expectativa por la reunión crece. “Sólo podemos pedir que Lautaro y Lucas aparezcan con vida. No sabemos qué es lo que está pasando. Anoche hicimos una marcha masiva porque no tenemos noticias”, dijo Noelia.

El drama comenzó el viernes, cuando Lautaro, de 18 años, le comentó a su tía, cerca de las 23.15, que salía con su amigo Lucas, de 26 años, a dar una vuelta y a comprar una gaseosa. Al menos unos 15 minutos después de ese aviso, el teléfono de Lautaro se desconectó y desde ese entonces, su familia no se pudo comunicar nunca más con él ni con Lucas.

Pero el miedo se acrecentó todavía más. Al día siguiente, el BMW de color azul perteneciente a Escalante y con el cual ambos habían salido, apareció prendido fuego en la zona de Abasto, en La Plata. No había rastros de ninguno de los jóvenes. El domingo por la mañana, todo se tornó todavía más oscuro: la Policía Bonaerense protagonizó un hallazgo macabro. Dos cuerpos fueron encontrados completamente calcinados dentro de una camioneta Citroën Berlingo en el cruce de la avenida Néstor Kirchner y la Ruta 16, conocida como Presidente Perón, en Guernica.

El BMW en que salieron apareció quemado en La Plata

La desesperación de la familia fue en aumento. El miedo de que los cuerpos quemados fueran de Lucas y Lautaro invadió a las familias. Sin embargo, la ciencia habló y trajo algo de tranquilidad: la pericia odontológica realizada a los cadáveres carbonizados determinó científicamente que se trata de dos hombres de 25 y 40 años.

Tal como indicó este medio ayer, el dato fue analizado primero por el fiscal Álvaro Garganta que es quien investiga la causa de los cuerpos calcinados, pero también por los fiscales que están a cargo de las dos desapariciones que se produjeron el fin de semana pasado. Por un lado, las de Escalante (26) y Morello (18) en Florencio Varela y por el otro la de Diego Segura (30) y Silvio Vitullo (40) en Longchamps.

Como el hallazgo del BMW quemado en La Plata y la camioneta utilitaria con los cadáveres adentro en Guernica, se produjo no muy lejos uno del otro, desde la fiscalía creyeron que podrían ser Lucas y Lautaro. Sin embargo, la pericia odontológica le fue suficiente a la fiscal Dongiovanni para descartar oficialmente que se trate de ellos.

Un investigador fue taxativo en diálogo con este medio respecto al hallazgo del BMW de Escalante: “Mafia pura. Está quemado por alguien que sabe cómo hacerlo. De adentro hacia afuera para quemar huellas y con suficiente combustible para dejarlo irreconocible al vehículo. También quemaron las adyacencias para que no encontráramos rastros. Por suerte, adentro no había nadie”, dijo.

Al respecto, Noelia aprovechó para reiterar a Infobae en su diálogo de esta mañana que no tienen una hipótesis concreta desde el seno de la familia. No quieren aventurarse a decir absolutamente nada hasta no tener certeza de algo. Por eso tienen esperanza en la reunión de hoy con la fiscal.

“No sabemos si hay operativos. No tenemos una hipótesis. No teníamos motivo para que Lautaro desapareciera. Nunca tuvo una amenaza”, concluyó.

