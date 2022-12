Quiénes son los dos jóvenes que están desaparecidos en Florencio Varela

Lucas Escalante y Lautaro Morello

Lucas Escalante, de 26 años, y Lautaro Morello, de 18, son intensamente buscados desde el viernes a la noche cuando fueron vistos por última vez. En el marco de esa búsqueda, la Policía Bonaerense encontró en La Plata este sábado el BMW en el que los dos amigos salieron de la casa de Morello en el barrio Villa Hudson de Florencio Varela. El vehículo estaba completamente quemado.

En paralelo, este domingo a la mañana hallaron dos cuerpos calcinados en el asiento trasero de una camioneta Citroën Berlingo en la localidad bonaerense de Guernica. Mientras se investiga si se trata de los dos amigos desaparecidos, los familiares de los jóvenes piden no anticiparse y continuar con la búsqueda.

“Por respeto a mi familia y a la de Lucas no compartan información no confirmada por nosotros. Seguimos buscando a Lucas y Lautaro, les pido su apoyo, gente”, escribió en sus redes la hermana de Lautaro, Sofía. Desde temprano, la joven convocó a amigos y vecinos a participar en la búsqueda de los jóvenes este domingo. “Nos vamos a juntar a las 11 en la Comisaría 4ª de Bosques. Vamos a salir en grupos: los chicos tienen que aparecer”, escribió.

¿Quiénes son estos jóvenes de los que, hasta el viernes, nada se sabe? Lautaro tiene 18 años y todavía va al colegio. Trabaja en un lavadero de autos que montó en la vereda de la casa con su hermano mayor, Matías, durante la pandemia gracias al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que les otorgó por el Gobierno Nacional.

Lautaro Morello tiene 18 años, va al colegio y trabaja en un lavadero de autos

“Mi hijo es un nene de la casa: trabaja en un lavadero de autos y después se va a la escuela”, aseguró su mamá, Estefanía, en un móvil con Crónica TV. Consultada acerca del vínculo entre su hijo y Lucas Escalante, 9 años mayor que él, la mujer explicó que Lucas estuvo en pareja con su sobrina, Nicole, durante tres años y, aunque ya estaban separados, cada tanto, él y Lautaro hablaban por Instagram.

Además de ese “resabio” de vínculo familiar, a Lautaro y a Lucas los une la pasión por los autos. Mientras que el primero trabaja lavando coches y tenía registro de conducir desde los 17; el segundo solía mostrarse en sus redes con distintos vehículos. Por caso, el 8 de octubre de 2021 adquirió el BMW azul que apareció quemado en La Plata. “Los sueños en vida, bienvenida BMW 135i”, escribió en su cuenta de Instagram con una imagen del auto.

A pesar de ello, la familia Morello no estaba de acuerdo con que el joven se viera con Lucas. “No me gustaba que se juntara con él porque manejaba muy rápido y tenía miedo de que choquen y que me lo mate”, dijo la madre de Lautaro.

Al momento de su desaparición, Lucas Escalante llevaba un aro negro en su oreja izquierda. Además, tiene tatuajes en la muñeca izquierda y en todo el brazo derecho.

Fanático de los autos, Lucas Escalante adquirió el BMW azul que apareció quemado en La Plata el 8 de octubre de 2021

Fue luego del triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, el viernes pasado por la noche, cuando los vieron a ambos por última vez. Lucas pasó a buscar a Lautaro por la esquina de su casa a bordo de un auto BMW color azul.

El plan era salir. “No se sabe muy bien si iban a ir a bailar o a tomar algo”, explicaron fuentes de la investigación consultadas por Infobae, pero, de un momento a otro, los jóvenes dejaron de dar señales. Según el relato de familiares y de los detectives, la última conexión de los dos al WhatsApp es de ese mismo viernes a las 22.30. Desde entonces, ambos celulares permanecen apagados.





