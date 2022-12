La Justicia busca a dos presuntas viudas negras por la muerte de un veterano de Malvinas

El excomandante Daniel Rusticane en una de las conmemoraciones por la guerra de Malvinas

El llamado al 911 llegó a las 5:10 del domingo. Un hombre, con voz de desesperación, avisaba que estaba en la casa de uno de sus mejores amigos en Laferrere y que lo había encontrado muerto. Cuando un móvil de la Policía Bonaerense llegó al lugar, lo confirmó. El ex comandante y veterano de Malvinas, Daniel Alfredo Rusticante, estaba tendido sobre su cama, con manos y pies atados con precintos, muerto. Ya con la Policía Bonaerense en la casa, el amigo de la víctima, también ex combatiente, dio un dato clave frente al cadáver. Recordó que su camarada había faltado la noche anterior a una reunión de veteranos porque se iba a encontraron con “dos minas que conoció en Tinder”.

A partir del hallazgo del cuerpo y de ese testimonio, comenzó una investigación a cargo de la fiscal Karina Licalzi que, por estas horas, tiene a una sospechosa identificada que está siendo buscada. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en las últimas horas se halló, además, una huella dactilar que podría ser clave.

El hombre que llamó a la policía en la madrugada del domingo es uno de los mejores amigos de la víctima y se llama R.A. Frente a la Justicia, contó que la primera señal de alarma llegó cuando pasó con su auto frente a la casa de Rusticane, sobre la calle Coronel Montt, y no vio estacionada su camioneta Ford Ranger gris. Siguió 10 cuadras más y la observó mal estacionada como si alguien “la hubiese dejado tirada”, declaró. Ante esa situación volvió a lo de Rusticane e ingresó por una puerta que estaba abierta y encontró el cadáver del ex comandante.

Daniel Rusticane perteneció al Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 General Belgrano

En su declaración, también explicó que en la noche del sábado se realizó un evento con veteranos de Malvinas y que Daniel no asistió. “Esa noche no pudo ir, raro en el que siempre va. Me dijo que se había juntado con dos mujeres que conoció en Tinder”, explicó el hombre.

La casa de Rusticane estaba revuelta. Alguien había estado buscando elementos de valor. La hija del veterano se entrevistó con la policía y marcó algunas cosas que faltaban. La principal: el teléfono de Daniel.

En la camioneta Ranger, también se realizaron pericias. Ahí se encontró en el volante una huella dactilar que se está analizando y un cuchillo en el asiento trasero.

“Creemos que las viudas negras que estuvieron con él esa madrugada utilizaron la camioneta para escapar del lugar. Luego, como suele pasar en este tipo de robos, la dejaron tirada y huyeron a pie. El cuchillo puede ser un elemento de amenaza que hayan utilizado”, explica una fuente de la investigación.

La justicia espera los resultados de laboratorio para saber si a Rusticane lo drogaron

En cuanto a la autopsia, todavía no es concluyente. Los médicos forenses que revisaron el cuerpo determinaron que no encontraron ningún signo de violencia. Por eso se realizará el pool de viseras, es decir, se analizarán distintos órganos del cuerpo para saber si Daniel fue drogado y la muerte se produjo a raíz de eso.

“También existe la posibilidad de que las mujeres lo hayan atado y él haya muerto por el susto o los nervios. No descartamos esa hipótesis, aunque faltan los resultados complementarios de laboratorio para estar seguros”, explica una fuente con acceso al expediente.

Este medio pudo conocer que los investigadores ya tienen identificada a una sospechosa. Se cree que se trata de una de las dos mujeres que ingresaron a la vivienda, aunque por una cuestión de reserva, los investigadores prefirieron no divulgar su identidad y dar a conocer de que manera llegaron a ella.

Los amigos y ex camaradas de Rusticane los despidieron con posteos en redes sociales. “Fue asesinado mi hermano de Malvinas, el Veterano de Guerra Daniel Rusticane. El “Tano” fue soldado del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 “Gral. Belgrano” igual que yo, estuvimos juntos en la guerra. Hace aproximadamente un mes estuvimos junto a otros compañeros en la reunion de camaraderia de la Compañia B, del 3 de Infanteria, ¡Descansa en Paz, querido Tano Rusticane!”, escribió el veterano Luis Roberto Marino.

