Una mujer fue hallada asesinada en la casa de su ex en Quilmes, y a metros de donde dormían sus hijos

Nair Belén Digiglio tenía 22 años y era mamá de dos nenes. Apareció muerta en la casa de su ex de San Francisco Solano

Nair Belén Digiglio (22) se había separado hace unos tres meses del padre de sus hijos, pero los chicos continuaban viviendo con el papá en su casa de la localidad de San Francisco Solano. Ella, en tanto, se había mudado con su nueva pareja a unos metros, pero todos los días iba hasta la vivienda de su ex y quedaba al cuidado de los niños porque el hombre, un empleado de seguridad de 26 años, se iba a trabajar de madrugada. Este lunes fue encontrada muerta en esa propiedad y al vigilador privado lo detuvieron.

Según confiaron fuentes vinculadas al caso a Infobae, el detenido se contradijo en las versiones que le dio a las autoridades y, luego, se habría quebrado ante los policías. Sin embargo, sus dichos no tienen validez si este martes no los refrenda ante el fiscal del caso Martín Conde, de la UFI N°3 de Quilmes, cuando lo indague, en principio, por el femicidio de su ex.

“No hay denuncias previas de violencia de género, aunque, por testimonios de allegados, se sabe que ella no lo habría denunciado porque no quería que se quedara sin trabajo, ya que él era la manutención de los chicos”, detallaron las fuentes consultas.

El hallazgo del cuerpo de Nair se produjo esta mañana, en la vivienda de su ex, ubicada en la calle 856 al 1.300, en el partido de Quilmes, en la zona Sur del Conurbano Bonaerense. Fue un llamado de un vecino el que alertó al 911.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró el cuerpo sobre la cama. En el cuarto de al lado, sus hijos, ambos menores de 5 años, dormían. Sospechan que fue asfixiada, aunque aún se desconoce el resultado de la autopsia.

De acuerdo a las fuentes consultadas, tras la separación, Nair habría rehecho su vida con un vecino, incluso vivía con él a unos metros de la casa de su ex, mientras que sus hijos se quedaron con el padre. Pese a ello, cuando el hombre salía para su trabajo cerca de las 4, ella iba y se quedaba mientras sus hijos dormían.

Lo cierto es que fue el ex de Nair, ahora detenido, el que le avisó a un vecino. Según la primera versión, ella llegó a la casa y él se fue para su lugar de trabajo, pero que al regresar poco después la encontró muerta.

“El joven dijo que volvió al domicilio porque perdió la combi y, luego, también señaló que le quisieron robar”, explicaron las fuentes consultadas. Al parecer, después fue que se quebró ante las autoridades.

Por esas contradicciones, el fiscal Conde ordenó su aprehensión, pero recién lo indagará mañana porque aguarda el resultado de la autopsia.

En tanto, el sospechoso presentaba algunas lesiones que podrían ser compatibles con signos de la defensa ejercida por la víctima. Los peritos también hallaron en la escena del crimen una chalina con manchas de sangre.

Según confió una fuente a la agencia de noticias Télam, “hay una cámara que captó la llegada de la joven a la casa, pero no se lo ve a él salir de la misma”.





