Crimen y Justicia

Violento robo a jubilados en Mar del Plata: ingresaron por el balcón, los golpearon y huyeron con todos sus ahorros

Los vecinos alertaron a la Policía, que llegó en cuestión de minutos al lugar. De esta manera, los delincuentes se dieron a la fuga y se produjo un tiroteo con las fuerzas de seguridad

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Una calle residencial con casas, árboles y autos estacionados a ambos lados, bajo un cielo azul. En el lado derecho, un edificio oscuro con el logo "Toledo" y un cartel
Vista de la calle Tomás Guido al 1100 en Mar del Plata, donde una pareja de jubilados sufrió un robo en su domicilio (Google Maps)

La secuencia parecería sacada de una película de acción, pero no lo es. Poco después de la 1.30, cuatro personas irrumpieron en una vivienda de Guido al 1100 de la ciudad de Mar del Plata. Treparon al balcón y atacaron a un matrimonio de jubilados.

Las víctimas, ambas de 86 años, fueron sorprendidas mientras dormían. Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes los redujeron y sometieron a golpes para que entreguen sus ahorros. Finalmente, tomaron dinero, joyas y se llevaron hasta las alianzas de oro.

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El operativo criminal se ejecutó con rapidez y organización. La modalidad elevó el nivel de sigilo y dificultad para la detección inmediata, aunque algunos vecinos alertaron a la policía tras escuchar ruidos extraños que interrumpieron la quietud nocturna.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, la llamada al servicio de emergencias activó una respuesta inmediata: varios patrulleros arribaron al lugar en cuestión de minutos, cuando los delincuentes ya habían concretado el robo y se disponían a huir. La escena se tornó aún más tensa cuando los sospechosos, al notar la llegada de los agentes, optaron por escapar en un vehículo y abrir fuego contra los móviles policiales que intentaban interceptarlos.

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La huida de los asaltantes derivó en una persecución que se extendió durante varias cuadras. En el trayecto, los delincuentes no dudaron en emplear maniobras violentas: dispararon contra los patrulleros y arrojaron elementos metálicos conocidos como “miguelitos” a la calzada, lo que provocó la inutilización de uno de los vehículos policiales tras pincharle un neumático. Otro patrullero resultó impactado por un disparo en el capot, aunque no se reportaron heridos.

Un automóvil Honda HR-V blanco estacionado en una calle oscura de la ciudad, con detalles de suciedad en la carrocería y las ruedas
El vehículo Honda HR-V utilizado por delincuentes en la fuga tras un robo a una casa de jubilados en Mar del Plata fue encontrado abandonado (La Capital de Mar del Plata)

Mientras la Policía intentaba contener la situación, los asaltantes continuaron con su fuga hasta llegar a la zona de Magnasco y Rosales. Al verse cercados, decidieron abandonar el rodado, una Honda CRV de color blanco, y escapar a pie. En este momento, las fuerzas de seguridad los perdieron de vista.

El vehículo utilizado en la fuga presentaba chapas patentes falsas y, según verificaciones iniciales, tenía pedido de secuestro por robo.

Dentro de la vivienda asaltada, los investigadores encontraron una escalera y diversas herramientas que habrían sido utilizadas para el ingreso, evidencias clave para reconstruir el accionar del grupo delictivo. Estos objetos, sumados a los testimonios de vecinos y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, constituyen la base del trabajo que ahora encabeza el fiscal Mariano Moyano.

El caso se encuentra en plena etapa de análisis. Se informó que la pareja de jubilados fue asistida por servicios médicos y, pese a los golpes recibidos, no se reportaron lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. La prioridad de la investigación es identificar a los responsables y determinar si el hecho guarda relación con otros episodios similares registrados en la ciudad en las últimas semanas.

Semanas atrás, una pareja de jubilados de 83 años vivió momentos de terror cuando dos ladrones irrumpieron armados en su casa de Don Torcuato, partido de Tigre, para robarles. Días después, ambos sospechosos fueron detenidos: uno de ellos había salido de prisión hacía apenas nueve meses.

El robo ocurrió el pasado jueves 23 de abril en una casa ubicada sobre la calle Rincón. Las víctimas fueron identificadas como A. A. G. y M. E. M. R., ambos de 83 años.

Los asaltantes ingresaron a la propiedad tras romper una ventana. Después de concretar el robo, escaparon a pie. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes se los ve caminando con un bolso en la mano, tal como muestra el video que encabeza esta nota.

La investigación quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de Don Torcuato, que trabajó junto a efectivos de la Comisaría 3ª de Tigre y de la Subcomisaría Bancalari. A partir de tareas encubiertas, análisis de cámaras municipales y privadas y la recolección de testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

Con esos elementos, la Justicia ordenó tres allanamientos en la zona de Bancalari. Allí fueron detenidos Juan Román Núñez, de 20 años, y Leandro Luis Vera, alias “Perrito”, de 30. Durante los procedimientos también se secuestraron prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas durante el asalto.

De acuerdo con fuentes policiales, Vera había recuperado la libertad el 15 de julio de 2025 tras cumplir una condena por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda. También registraba antecedentes por tentativa de homicidio criminis causa e incendio.

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