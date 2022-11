Volverán a indagar a la enfermera acusada de asesinar a los bebés en el hospital de Córdoba

El Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, donde ocurrieron los hechos

La enfermera Brenda Agüero, quien continúa detenida y es la principal acusada en el marco de la investigación por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba, volverá a ser indagada este lunes, luego de que la autopsia realizada a los cuerpos de las víctimas revelara que tenían exceso de potasio.

La mujer fue convocada por el fiscal Raúl Garzón, que tiene a su cargo el caso, a otra audiencia que se realizará en la sala 8 de los Tribunales N° 2 de la capital provincial, para que responda sobre la ampliación acusatoria de “tentativa de homicidio” por otro ocho niños recién nacidos que sobrevivieron.

Según precisó a la agencia Télam el abogado Carlos Nayi, uno de los querellantes, este día la enfermera será intimada sobre la ampliación acusatoria de ‘homicidio calificado por aplicar método insidioso’, en tres hechos de bebés nacidos y fallecidos el 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo de este año.

También deberá responder por el mismo delito en grado de “tentativa” por haber, presuntamente, “intentado asesinar a ocho bebitos que lograron sobrevivir milagrosamente”. “No se logró el cometido por razones ajenas a su voluntad”, afirmó el letrado en declaraciones a la agencia de noticias.

Brenda Agüero, única detenida en el marco de esta investigación

Asimismo, Nayi dijo que la indagatoria sería el mismo lunes. Sin embargo, el abogado Luis Obregón, que representa a la sospechosa, le pidió al fiscal Garzón que se “posponga” ese trámite procesal hasta tanto se resuelva el planteo de “oposición a la prisión preventiva” y las observaciones referidas a “pruebas que no se analizaron” al momento de ampliar la acusación.

Sobre el tema, el abogado defensor adelantó que en los próximos días convocará a una conferencia de prensa para exponer algunos aspectos referidos a la investigación, particularmente a lo atinente a su defendida.

Los resultados preliminares de una primera autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de “hiperpotasemia” que fue causado por “exceso de potasio inyectado de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

En el marco de esta investigación, la semana última, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres de los niños fallecidos, en este caso, los pasados 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo, para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.

Familiares de los bebés fallecidos reclamaron justicia (Telam/Laura Lescano)

Por otra parte, según publicó el diario local La Voz, en el expediente consta que en octubre del 2021 la enfermera había buscado en Internet información sobre la administración de potasio y de insulina en menores de edad. Por ejemplo, la acusada descargó de Google una serie de archivos en PDF en los que se detallaba la cantidad de mililitros de esta sustancia que eran necesarios para realizar un plan de hidratación parenteral para un niño de 30 kilos.

A principios de agosto, el fiscal Garzón abrió una investigación a partir de denuncias formuladas en junio, sobre cinco casos de “muertes sospechosas” de bebés nacidos sanos en ese establecimiento sanitario.

La causa tiene siete imputados, entre ellos la enfermera Agüero, que es la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes, quien supuestamente habría inyectado sustancias “incompatible con la vida” a los recién nacidos, como el potasio y otros componentes que aún se trata de establecer.

Los restantes imputados son el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Salama, por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”, según consta en el expediente.

También, la ex directora, Liliana Asís; y las ex jefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.

