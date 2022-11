25 años del triple femicidio de Cipolletti: se realizará una movilización a para que se amplíe la investigación

A 25 años del primer triple femicidio de Cipolletti creen que el único preso no actuó solo - Kielmasz

Organizaciones feministas, vecinos de la ciudad rionegrina de Cipolletti y familiares de las hermanas María Emilia (24) y Paula González (17), y su amiga Verónica Villar (22), asesinadas en noviembre de 1997, realizarán este domingo por la tarde una concentración y movilización para reclamar por una nueva investigación al cumplirse 25 años del triple femicidio.

Las tres víctimas habían sido vistas por última vez el 9 de noviembre de 1997 y dos días después fueron encontradas asesinadas y semienterradas junto a las vías del tren. Por el caso está condenado y detenido Carlos Kielmasz, consignado como “partícipe necesario” del delito de “secuestro seguido de muerte”.

Desde la Multisectorial de Mujeres de Cipolletti informaron a través de sus redes sociales que la concentración se realizará a las 17 en el cruce de las calles Roca y España de esa localidad del noroeste de la provincia de Río Negro y luego habrá una movilización a las 19 desde la plaza San Martín.

Por el caso, Carlos Kielmasz está detenido como "partícipe necesario" del delito de "secuestro seguido de muerte" ( www.rionegro.com.ar)

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales con un afiche que dice “Cipolletti, capital del femicidio” y “más lucha y rebeldía”, y en el evento se realizará un estampado de remeras.

Esta semana Agustina, la hija de María Emilia González, que tenía tan solo dos años cuando mataron a su madre, dijo a Radio y Televisión Neuquén que Kielmasz “está pidiendo salidas transitorias, pero, la realidad es que ningún psicólogo dio un parte positivo”. Y agergó: “Está comprobado que es un psicópata”.

“No creo que sea el único”, sostiene Agustina, que asegura que Kielmasz, ‘está encubriendo’ a alguien más con su silencio.

“Kielmasz solo no fue, pero hasta que no hable y no diga qué fue lo que pasó, no lo vamos a sabe. Espero que sí, pero no tengo mucha fe”, añadió la joven, quien contó que recién cuando ella tenía 15 años entendió “cómo las ejecutaron y la brutalidad del hecho”.

El día que fueron vistas con vida por última vez, las hermanas y su amiga habían salido a cumplir con su rutina habitual, que era una caminata por los alrededores de la ciudad. Como no regresaron, las familias radicaron la denuncia policial y se inició un rastrillaje del que participaron decenas de vecinos que se sumaron solidariamente a la búsqueda.

Este sábado se realizarán una serie de actividades en dicha ciudad para recordar a las hermanas María Emilia y Paula González, y su amiga Verónica Villar

Dos días después, el 11 de noviembre, un vecino, Dante Caballero, con su perra ovejera, encontró los cadáveres de las jóvenes semienterrados en una zona conocida como Los Olivillos, a la vera de las vías del ferrocarril.

Según la autopsia, las víctimas presentaban heridas de arma blanca, disparos de armas de fuego y golpes que evidenciaban claramente la violencia que habían sufrido antes de ser asesinadas.

La comunidad de la región se mostró consternada por un hecho sin precedentes en la ciudad y se realizaron multitudinarias movilizaciones en reclamo de justicia encabezadas por los padres de las víctimas, Juan y Ofelia Mosconi y Ulises González y Susana Guareschi.

A pesar de la demanda popular, la investigación no logró el esclarecimiento total del hecho y el 5 de julio de 2001, la Cámara Segunda de General Roca condenó a Kielmasz a prisión perpetua y a Guillermo González Pino a 18 años de cárcel. Sin embargo, en 2002, el Supremo Tribunal de Justicia absolvió a este último del triple femicidio.

Ese mismo año, el 23 de mayo, Cipolletti se volvió a conmocionar con un segundo triple femicidio, el de Mónica García, Carmen Marcovecchio y Alejandra Carbajales, quienes fueron asesinadas en un laboratorio de análisis clínicos de la ciudad.

