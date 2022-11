Locura en Lanús: un auto fuera de control se incrustó en una clásica pizzería y hay dos heridos

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del choque

Un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo este domingo por la mañana, se subió a la vereda y se incrustó en una reconocida y clásica pizzería del partido bonaerense de Lanús. Como consecuencia de siniestro, una mujer que pasaba por el lugar y un cliente del local resultaron heridos: están fuera de peligro.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del municipio, el accidente ocurrió cerca de las 5.40 de este domingo en el local “Las Palmas”, que se encuentra ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 4.400, a metros de la estación del ferrocarril Roca, en una zona muy concurrida de esa localidad del Sur del Conurbano bonaerense.

Según se puede apreciar en los videos de las cámaras de seguridad de los alrededores del comercio que grabaron todo el episodio, por razones que todavía se estaban investigando, el conductor, que estaba estacionado en frente del negocio, giró bruscamente cuando estaba saliendo, impactó de lleno contra la puerta del establecimiento gastronómico y terminó con la trompa en el interior del local.

En el trayecto, el conductor atropelló a una mujer que justo en ese momento pasaba caminando frente a la pizzería y también provocó heridas en uno de los clientes que estaba sentado en una de las mesas.

A los pocos minutos del accidente, la Policía arribó al lugar y constató que el conductor del vehículo estaba alcoholizado. Luego, una ambulancia del SAME trasladó a los heridos hasta el Hospital Evita de Lanús, situado en la calle Diego Armando Maradona 1.910.

El auto terminó con la trompa en el interior del establecimiento gastronómico

En diálogo con TN, uno de los empleados del local damnificado, identificado como Miguel, explicó que justo estaba ingresando al negocio para comenzar con su jornada laboral de forma habitual, cuando se enteró de lo sucedido.

“Es una pizzería que está ubicada en la estación de Lanús y esto ocurrió cerca de las 5.40 de este domingo, cuando un automovilista, no sé, hizo una mala maniobra, supuestamente, y se metió por la puerta de la esquina al local”, precisó.

El trabajador detalló que “el coche aceleró la marcha y se llevó puestas a las personas que estaban cruzando justo en ese momento frente a la puerta”.

“Hay una mujer que fue muy golpeada, porque la tiró para adentro del local, por lo que se la tuvo que llevar la ambulancia del SAME. Solamente ella fue la herida y también un cliente que estaba (en el establecimiento), pero que recibió un golpe muy pequeño, supuestamente, por una mesa o una silla que se corrió de lugar (tras el choque)”, agregó.

Además, Miguel recordó que también “sucedió un caso parecido antes de la pandemia, casi para esta misma fecha”, pero aclaró que en ese caso “era un automóvil que venía por la avenida y que, por alguna razón hizo marcha atrás, pero no ingresó al local”.

“Yo no creo que haya sido intencional, pero bueno, da la casualidad de que justo estaba cruzando esta mujer. La Policía que llegó que lugar después dijo que, aparentemente, el sujeto que iba manejando estaba ebrio. En el interior del vehículo venía él y un acompañante”, señaló.

Por último, el empleado contó que este “es un local de muchos años, muy conocido, que frecuenta mucha gente, más a esa hora, a la madrugada, porque hay personas que salen de bailar o de alguna reunión y que terminan la noche en la pizzería”.

“Yo no lo vi (al choque), pero me dijeron que la gente lo quería linchar por la maniobra que hizo y por todo lo que pasó. Después, ya llegó la Policía y la ambulancia del SAME que se llevó, primero, al conductor y, después, a la chica que estaba en el piso y al otro herido”, completó.





