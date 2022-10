Como en “El secreto de sus ojos”, un prófugo de Los Monos cayó tras un operativo en la cancha de Rosario Central

Detuvieron a un presunto integrante de una célula de Los Monos a la salida de la cancha de Rosario Central

Un presunto integrante de la célula que opera para Los Monos en la zona Noroeste de Rosario cayó de una forma similar a la que mostró la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. El sospechoso, que tenía pedido de captura, fue detenido a la salida del Gigante de Arroyito, después del partido que disputó Rosario Central ante Colón de Santa Fe.

Oscar Omar Ramírez, alias Nenu, era intensamente buscado por la investigación que lleva adelante el fiscal Pablo Socca del Ministerio Público de la Acusación contra la presunta subestructura de Los Monos en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros.

Nenu fue arrestado por la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal en barrio Rucci, en la zona Norte de Rosario, cuando regresaba de la cancha.

El fiscal Socca y la fuerza de seguridad provincial tenían imágenes de Ramírez dentro del Gigante de Arroyito en el anterior partido que jugó Rosario Central de local ante Defensa y Justicia. Con ese material, montaron un operativo cerca de donde había sido visualizado la última vez, aunque no pudieron detenerlo.

Con la evidencia de que Nenu estaba dentro de la cancha, le hicieron un seguimiento desdoblado: primero, interceptaron el Fiat Cronos rojo en el que habitualmente se desplaza, pero al detenerlo estaba solo su padre al volante. Luego, lo esperaron en inmediaciones al domicilio de una familiar de Bufano al 2.600, del barrio Rucci, ya que había indicios de que ahí pernoctaba mientras estaba prófugo. Al ser visto en la vía pública al salir de un edificio, lo aprehendieron.

Dentro de la causa que tramita Socca, Ramírez es presunto integrante de la estructura que lideran Julián Aguirre, Andrés Benítez y Mauro Gerez, los tres cabecillas que están presos en la unidad penitenciaria N° 11 de Piñero. Específicamente, es el cuñado de Jonatan Almada, detenido en agosto pasado e imputado como uno de los eslabones clave en la calle entre los líderes y el resto de la organización.

De acuerdo a información que está en etapa investigativa, Ramírez y su cuñado Almada fueron quienes planificaron arrojar panfletos intimidatorios al fiscal Socca a principios de septiembre en distintos edificios públicos, como en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, el Policlínico Pami II, el hospital de Niños Zona Norte y el Centro Municipal de Distrito Sur “Rosa Ziperovich”.

Esos carteles amenazantes tenían un contexto. En ese momento, el fiscal había llevado a audiencia imputativa a 26 presuntos miembros de la organización, lo que fue considerado por la propia banda como un “terreno libre” para las estructuras narcos rivales en la zona noroeste.

Imágenes en la cancha de Rosario Central que permitieron el arresto de prófugo

“Fiscal Socca, Matías Edery, hacen meter presos y hacen causa a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme le apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estadías en pabellones comunes”, decía uno de los varios carteles dejados en edificios públicos. Esos panfletos apuntaban con nombre y apellido a líderes de bandas rivales a Los Monos, sospechados de estar aliados con el jefe narco Esteban Lindor Alvarado, rival del clan Cantero.

Ahora, Nenu Ramírez será llevado a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, donde se le atribuirá formar parte de una presunta célula que opera para Los Monos en la zona Noroeste de Rosario y haber planificado la intimidación pública a los fiscales a través de los carteles.

Del teléfono de Nenu, secuestrado en un allanamiento, se desprende una de las conversaciones más importantes de la causa por asociación ilícita. El 7 de julio del año pasado, Ramírez le comentó a otro sospechoso –aún no identificado– que la intención que tenían era “copar” la zona Noroeste para una estructura criminal mayor a la de ellos.

“Estamos laburando, viste. Está mi cuñado y empezó a aparecer otra gente acá en el barrio. Y yo, para no dejarlo desamparado a mi cuñado, porque viste como es. Hay otra gente que no se maneja de la misma manera que nosotros. Nosotros laburábamos más liberal antes. Ahora no. Estamos con otra gente. Laburamos bien porque está toda la cabida. Porque acá andan todos laburando para el mismo. Está Mauro (N. de la R: Gerez), están todos acá. Todo Ludueña. Estamos laburando para el mismo y nosotros queremos agarrar todo Ludueña. ¿Entendés?”, dijo Ramírez, indicando que prácticamente estaban trabajando para una banda grande, que sería la de Los Monos.





