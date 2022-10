Misterio por el crimen sicario de la embarazada en Bahía Blanca: ¿qué motivó el ataque?

La casa de la calle Segunda España en el Barrio San Martín (@Pedro Vega)

Este sábado por la mañana, cerca de las 6, al menos dos sujetos se detuvieron al frente de una casa en el barrio San Martín de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, una zona de calles de tierra y viviendas precarias, dispararon varias veces y huyeron.

Dentro de la casa ubicada sobre la calle Segunda España al 2200 había una pareja: uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de Agustina Macarena Castro Suárez, una joven de 26 años embarazada de seis meses, que murió poco después en el Hospital Municipal. El feto, que tenía entre 25 y 27 semanas de desarrollo, también falleció por insuficiencia placentaria.

El marido de la víctima, Pablo Nicolás Barrera, de 27 años, resultó ileso.

La autopsia, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal local, confirmó que la bala ingresó por el tórax desde el sector izquierdo del cuerpo de la joven, le afectó el corazón y el pulmón derecho y produjo un shock cardiogénico que le provocó la muerte.

La investigación quedó en manos del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5 de Bahía Blanca, que ordenó de inmediato una serie de medidas para intentar esclarecer el hecho bajo un estricto hermetismo. La posible hipótesis del hecho aún no trascendió.

A partir de la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad, según confirmó una fuente de la causa a Infobae, los investigadores reconocieron a dos hombres de aproximadamente 30 años que fueron registrados mientras se acercaban a pie hasta el lugar.

Así, efectivos de la DDI local llevaron a cabo tres allanamientos durante el fin del semana en los cuales se aprehendieron a dos sospechosos, hermanos por parte de madre, y se secuestró un auto y dos pistolas 9 milímetros, mismo calibre del proyectil que ingresó al cuerpo de Castro Suárez.

También se incautaron prendas de vestir con las que fueron vistos en las imágenes de seguridad y teléfonos celulares que serán peritados.

Los primeros interrogantes que surgen en la investigación son si el ataque se trató de un ajuste de cuentas, si Agustina Macarena era efectivamente el blanco del ataque o si éste en realidad estaba dirigido a su pareja.

Según pudo confirmar Infobae, ni Castro Suárez ni Barrera tienen condenas de primera o segunda instancia en el fuero federal bonaerense o figuran involucrado en fallos similares a lo largo de los últimos cuatro años.

Te puede interesar: Una joven embarazada murió luego de que balearon el frente de su casa en Bahía Blanca

Ella, con domicilios registrados en la provincia de Mendoza y en Capital Federal además de Bahía Blanca, era beneficiaria de varios planes sociales, entre ellos la Asignación Universal por Hijo y el Programa Hogar.

Barrera descartó cualquier vínculo con los asesinos de su esposa. “Me arruinaron la vida. Yo no los conocía, sino los hubiera ido a buscar. No se por qué vinieron a hacer esto, dejaron a 3 chiquitos sin su mamá, son unos hijos de mil puta”, señaló el hombre a La Brújula 24. “Lo único que sé es que ya los detuvieron, nosotros estábamos durmiendo cuando pasó, esos hijos de puta me mataron a mi señora”.

Por ahora, según confirmaron fuentes judiciales a este medio, los dos sospechosos están aprehendidos por la tenencia ilegal de esas armas y aún no prestaron declaración ante el fiscal Viego, aunque se espera que lo hagan en las próximas horas. La imputación es clave: todavía no se los acusa por el crimen.

Seguir leyendo: