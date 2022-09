La SEDRONAR confirmó que el centro en el que trabajaba “Teto” Medina no estaba habilitado

Gabriela Torres, titular de la Sedronar (Foto/Nicolás Stulberg)

Tras los allanamientos a los dos establecimientos de “La Razón de vivir”, ubicados en Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) confirmó que el centro de rehabilitación donde trabaja Marcelo “Teto” Medina “no tiene ningún tipo de habilitación”.

A través de un comunicado, la titular del organismo Gabriela Torres, explicó que se encuentran evaluando a los 59 pacientes de “La Razón de vivir” para futuras derivaciones a otros espacios. “Se realizarán según su proceso, su evaluación psicológica y lugar de residencia. Desde esta mañana un equipo de nuestra secretaría está trabajando en el lugar junto a la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Y agregó: “Las comunidades terapéuticas necesitan una habilitación de las áreas de fiscalización de salud de cada provincia y ‘La Razón de vivir’ no tenía ningún tipo de habilitación”.

En ese sentido, la secretaria destacó que la SEDRONAR trabaja con una red de espacios de atención y comunidades que sí están habilitadas. “La Red Federal de la SEDRONAR ha crecido y hemos triplicado los lugares de atención. Tenemos una red de más de 800 dispositivos: hay lugares ambulatorios, de internación y comunitarios, y casas convivenciales”, dijo.

El comunicado de la SEDRONAR

“Hoy tenemos casi 58.000 tratamientos mensuales solamente en las redes de SEDRONAR; casi 3.000 personas que están en comunidades terapéuticas, que son dispositivos que han sido auditados y que han hecho un esfuerzo para la readecuación de la Ley de Salud Mental”, indicó Torres.

En el comunicado, la titular de la SEDRONAR también difundió la Línea 141 de atención y orientación que funciona las 24 horas, los 365 día del año. Las llamadas son anónimas, gratuitas y de alcance nacional. El tratamiento en tanto, es 100% gratuito.

Esta mañana, antes de emitir el comunicado, la funcionaria habló con el periodista Jorge Rial en Argenzuela (AM 710) y recordó que “hace un tiempo condenaron a varias personas por la muerte de cuatro pacientes que se prendieron fuego en un lugar que no estaba habilitado en Pilar” y señaló que “hay mucho lugares que son para tratamiento de consumos problemáticos que no tienen ninguna habilitación”.

“Lamentamos este tipo de noticias que son reiteradas. En ‘La Razón de vivir’ había 59 personas y un equipo de gente que no estaba preparada para tratarlos. No había psicólogos, no había psiquiatras, los pacientes estaban prácticamente aislados, no podían hablar con familia, los hacían trabajar sin remunerarlos... Cosas que no tienen nada que ver con problemas de consumo”, apuntó.

Hacia el final de la nota, Torres dijo que le parecía bien “tomar esta oportunidad para hablar de la complejidad de la temática más allá de que la persona sea conocida”, concluyó.

El testimonio de los familiares de los internados

Sin embargo, algunos de los familiares de los internados en “La Razón de vivir” apuntaron contra la SEDRONAR. En diálogo con TN Vanesa Moreira, hermana de un joven de 24 años que está en tratamiento hace 8 meses, dijo que no estaba de acuerdo con la institución “porque solo saben drogar a los chicos con pastillas”.

“En SEDRONAR no saben trabajar con los chicos de otra manera que no sea con pastillas y nosotros no queremos que se sigan drogando con medicación. Además, yo busqué ayuda hace nueve años en la SEDRONAR y no me la dieron. Cuando finalmente llegó la ayuda, estaba velando a otro de mis hermanos que falleció por adicciones”, confió la mujer.

Y siguió: “No me consta que haya chicos enfermos y que no les den la medicación. A ninguno le falta nada. Cuando uno tiene un problema de salud se lo traslada al hospital o viene la ambulancia del SAME para revisarlos acá. Nunca los dejaron solos”.

También sostuvo que desde la Administración del lugar, un coordinador le hacía llegar un informe de su hermano y su evolución. “No viene un cualquiera y se pone un cartel de director o coordinador”.





