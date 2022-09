La versión de los familiares de los internados en el centro de rehabilitación investigado: “Acá salvaron a mi hijo”

Mercedes, la madre de uno de los jóvenes internados en el centro, se mostró preocupada por la situación

Marcelo “Teto” Medina fue detenido en las primeras horas de este jueves acusado de formar parte de una asociación ilícita a cargo del centro terapéutico La Razón de vivir que, según la Justicia, se dedicada a reducir a la servidumbre a adictos, someterlos a castigos físicos y psicológicos y evitar que se comuniquen con sus familias. Además del conductor, hay arrestadas otras 17 personas y la policía continúa realizando allanamientos en el lugar. Se estima que habría, al menos, 200 víctimas.

Tras la denuncia, muchos familiares se acercaron a uno de los predios del centro, ubicado en la localidad de Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en defensa de la labor de la organización. “Ellos estaban re contenidos acá”, coincidieron ante las cámaras.

En diálogo con Crónica TV, Mercedes, la mamá de uno de los internos se mostró preocupada por la situación. “Hace un mes que mi hijo de 18 años pidió que lo internáramos acá. Yo lo traje mal, mal, mal y la verdad es que en treinta días su estado es muy bueno. Tiene psicólogas y psiquiatras, juega al fútbol, hace carpintería y está estudiando para terminar el colegio. Mi miedo es que si abandona todo esto, va a volver a la calle y a la droga. Acá salvaron a mi hijo”, apuntó la mujer.

Según Mercedes, que va a visitar al joven dos veces por semana al lugar, no hay chances de que su hijo esté “esclavizado”, como sostiene la denuncia. “Todo esto es un circo”, aseguró y contó que el Marcelo “Teto” Medina iba al centro los miércoles para compartir su experiencia de vida.

Familiares de los internos defendieron a la institución

Desde el piso de TN, Vanesa Moreira y Jessica Aquino, familiares de dos internos de La Razón de vivir hablaron bien del Teto Medina y de la Institución.

“Nosotros estamos defendiendo el lugar que es nuestra casa y la de los chicos. Si tenemos que presentar un recurso de amparo lo haremos con todas las familias. Estamos todos tirando para el mismo lado”, dijo Jessica y agregó que la cuota del lugar es de 25 mil pesos por mes.

“Desde que mi hijo entró ahí, solo tengo palabras de agradecimiento para el centro”, agregó Vanesa. También explicó que, antes de internar a sus familiar, recorrió la institución y, a diferencia de lo que plantea la denuncia, dijo que estaba en buenas condiciones.

A cerca del aislamiento del que se acusa a la clínica, las dos mujeres explicaron que solo fue durante la pandemia, cuando por protocolo COVID-19 no estaban permitidas las visitas. “Hoy era día de visitas y no pudimos ir a verlos”, agregaron.

También contaron que, mientras están en tratamiento, a los chicos se le retienen los celulares para “cuidarlos”. “Cualquier dato o información que reciban de afuera puede ser el puntapié para que abandonen el tratamiento. Por eso vamos a visitarlos dos veces por semana”, contaron.

Con respecto a Marcelo “Teto” Medina las mujeres solo tuvieron palabras de agradecimiento. “(El Teto) contenía a los chicos: los ayudaba mucho. La verdad es que no podemos decir nada malo”, dijeron.

"Teto daba charlas motivacionales y difundía su trabajo", dijo Adrián Tenca., abogado del ex VideoMatch

En sintonía, Adrián Tenca, abogado del ex VideoMatch junto con Gustavo D’Elía y Omar Saker, habló con los medios y defendió a su cliente, que fue arrestado hoy por la mañana en su domicilio en el barrio porteño de Recoleta y permanece detenido en la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina.

“Teto Medina no tiene nada que ver. Él es una persona en recuperación y daba charlas motivacionales, como lo hacen otros ex adictos. Para eso no hay que tener ningún tipo de título y, si así fuera, sería una falta de carácter administrativo que nada tiene que ver con el delito que le están imputando”, sostuvo.





