Femicidio en General Madariaga: la mató de 15 puñaladas y escondió el cuerpo debajo de la cama

María Eugenia Montenegro fue asesinada a puñaladas. Su novio quedó detenido por el homicidio

El llamado al 911 de un vecino alertando sobre un joven que quería suicidarse y la denuncia ante la Policía de una madre desesperada, que nada sabía de su hija, terminaron siendo las dos caras de una historia atroz en la localidad de General Madariaga: la chica desaparecida se llamaba María Eugenia Montenegro (22) y fue hallada asesinada debajo de la cama de su casa. Por el femicidio quedó detenido su novio, Damián Vega (31), el mismo hombre al que salvaron luego de haber intentado quitarse la vida.

“La mató de al menos 15 puñaladas y murió desangrada” , según confiaron fuentes de la investigación a Infobae y ampliaron: “No había denuncias previas de violencia de género, pero tanto la madre de la víctima como las amigas contaron que no la dejaba salir de la casa y que había perdido toda vida social”.

En ese contexto, vecinos de General Madariaga se movilizaron esta tarde desde la plaza central del municipio y marcharon aplaudiendo y con carteles del colectivo Ni Una Menos por las calles de la ciudad para pedir Justicia por el femicidio de María Eugenia. La víctima “era mamá de dos chiquitos de 5 y 2 años, que estaban con el padre cuando la mujer fue atacada por su novio”, detallaron las fuentes.

Todo se desencadenó el domingo por la noche en el barrio Belgrano de la ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en un precario asentamiento ubicado a unas 10 cuadras del centro. A la comisaría local llegó la mamá de María Eugenia para denunciar que nada sabía de su hija desde el viernes pasado . En paralelo, un vecino alertó telefónicamente a las autoridades sobre un intento de suicidio en una casa de la calle Brasil al 600. Hasta ahí nada hacía sospechar que los casos estuvieran conectados.

María Eugenia Montenegro era mamá de dos chiquitos de 5 y 2 años

Al arribar a Brasil al 600, los médicos y policías constataron que se trataba de Vega, quien tenía heridas de arma blanca en la zona del cuello, por lo que lo trasladaron al hospital local, donde permanece internado: “No tiene lesiones que hagan peligrar su vida pero sí fue sedado”.

La Policía, a su vez, determinó que Vega estaba en pareja con María Eugenia, cuya madre había denunciado que no tenía noticias de ella desde el viernes pasado. Fue así que las autoridades fueron hasta la casa de la joven, ubicada en el cruce de las calles 2 de Abril y Estados Unidos, también de General Madariaga. Lo que encontraron los policías fue un horror: el cuerpo de la víctima fue hallado debajo de la cama múltiples puñaladas en el cuello.

La autopsia este lunes por la tarde confirmaría que recibió 15 puntazos de diferente profundidad y que se desangró.

Ante esta situación, Vega, quien esta tarde continuaba internado en el hospital local y sedado, quedó aprehendido como presunto autor del femicidio de su novia y con custodia policial.

La causa quedó provisoriamente a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón de Pinamar, quien subroga a su colega de General Madariaga, Walter Mércuri; e inició actuaciones por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género” .

La Justicia no ha encontrado denuncias previas por violencia de género

Hasta esta tarde, los investigadores no habían constatado la existencia de denuncias previas por violencia de género de parte de la víctima hacia su novio, sí se conocieron los testimonios de la madre y las amigas de María Eugenia sobre el vínculo controlado que ejercía Vega sobre ella, y que el padre de los hijos de la joven asesinada en más de una oportunidad había tenido fuertes cruces con el detenido.

Javier Montenegro, el padre de los hijos de María Eugenia, incluso, hizo una catarata de posteos en Facebook donde despidió a su ex : “Te voy a amar siempre, te llevo en mi corazón y no voy a lograr olvidarte. Sé que pasamos muchas cosas feas y buenos, lo logramos todo juntos. Y ahora ya no estás más. Te llevaste la mitad de mi alma, se me desarma el corazón en pedazos”.





SEGUIR LEYENDO