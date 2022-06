Crimen en un cumpleaños en Mar del Plata: la mujer que escapó junto al asesino es la hija del ex chofer de Néstor Kirchner

Juan Jesús Piero Pinna, Mauricio Damián Ríos y Romina Ullo el sábado antes de la tragedia en el boliche marplatense

Fueron nueve disparos los que hizo el tucumano Juan Jesús Piero Pinna, alias “El Faraón del Pollo”, antes de huir a bordo de un Toyota Corolla blanco del balneario Horizonte de Mar del Plata. Cuatro de esos tiros mataron a Maximiliano Rihl (44), con quien había discutido minutos antes durante el cumpleaños número 51 del empresario Mauricio Damián Ríos, vinculado a Rudy Ulloa. Lo cierto es que, desde la madrugada del domingo, Piero Pinna es intensamente buscado por la Justicia y cuando escapó no iba solo: lo acompañaba su novia. Y este lunes se conoció que la joven es, justamente, la hija del ex chofer de Néstor Kirchner.

Según confirmó el diario La Capital de Mar del Plata, se trata de Romina Ulloa García, de 29 años, sobre quien no pesa una orden de captura como sí tiene su novio por el crimen de Rihl.

Justamente, el rumor sobre la presencia de la hija del ex chofer de Néstor Kirchner junto a Piero Pinna comenzó a circular luego de que el portal marplatense publicara este lunes una foto de la intimidad del cumpleaños trágico. Allí se ve frente a la torta, que tiene el número 51, al ex rugbier acusado del homicidio de Rihl, al empresario Ríos y a la hija de Rudy Ulloa poco antes de que se desatara la pelea que culminó con un crimen.

La hija de Ulloa era conocida por los invitados de la fiesta de cumpleaños de Ríos como Romina García, al menos eso dijeron los testigos a la Policía cuando les contaron quién era la joven que se fue en el Toyota Corolla blanco junto a Piero Pinna.

Lo cierto es que en parte la información es cierta ya que García es el segundo apellido de Romina Ulloa, ya que es hija de la ex diputada provincial de Santa Cruz, Estela García. La joven tiene domicilio legal en Río Gallegos y figura en los registros como empleada de la AFIP.

No es raro el vínculo de la hija de Ulloa con el empresario gastronómico Ríos. No sólo es amiga de la pareja del hombre que festejaba su cumpleaños cuando mataron a Rihl, sino que Ríos y el ex chofer de Néstor Kirchner hicieron negocios en el pasado: en 2014, más precisamente. Ese año, según datos del Boletín Oficial de Santa Cruz, recibió la transferencia del fondo de comercio de un supermercado en Río Gallegos de parte de Ulloa.

Más allá de eso, de Romina Ulloa nada se sabía este lunes, tampoco de su novio quien es buscado por la autoridades por pedido de la fiscal Florencia Salas, quien lo acusa del homicidio de Rihl. De acuerdo a la investigación, el ex rugbier y la víctima se insultaron durante el cumpleaños de Ríos, se empujaron y se invitaron mutuamente a continuar la discusión fuera del boliche.

Juan Jesús Piero Pinna

Allí, Piero Pinna tomó un arma y le disparó. Nadie sabe por qué discutieron... Aún. “Creemos que todos se hacen los tontos y ocultan información. Hablamos con varios testigos y el hermetismo es total. Nadie nos quiere decir por qué empezaron a agredirse”, le dijo a Infobae un investigador.

De acuerdo al informe de autopsia, Rihl recibió en su cuerpo cuatro disparos, de los cuales sólo uno de ellos fue mortal e impacto directamente en la zona lumbar, lo que desencadenó una serie de hemorragias internas.

