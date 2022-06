Graves incidentes entre la Policía y docentes que reclamaban seguridad tras ser asaltados en un Instituto de Formación

Incidentes en la protesta de los docentes

Este martes por la noche, delincuentes ingresaron armados al Instituto Superior de Formación Docente N° 103, en Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y robaron a quienes se encontraban en el establecimiento. En consecuencia, tanto alumnos como docentes se concentraron hoy para reclamar seguridad en la zona . Pero en la protesta, que comenzó de manera pacífica, la tensión fue escalando al punto que terminó en graves incidentes entre la Policía Bonaerense y los manifestantes.

Hubo corridas, golpes y balas de goma por parte de los efectivos, que fueron respondidas por piedrazos del lado de los docentes y alumnos. El conflicto explotó cuando los manifestantes quisieron dirigirse al Puente La Noria y la Policía les cortó el paso para impedirlo.

“Nos pegan los ladrones, nos pega la policía, nadie nos cuida”, exclamó uno de los presentes. “Preguntales adónde estaban anoche”, se indignó uno de los profesores ante las cámaras de televisión. “Somos estudiantes, no estamos haciendo nada. En vez de perseguir a los que nos roban nos están disparando a nosotros. Estamos cansados ya”, agregó otra manifestante en la misma dirección.

Como saldo de los incidentes hubo tres aprehendidos y un policía herido.

Anoche, cerca de las 21 y en pleno dictado de clases, ocho delincuentes armados ingresaron al establecimiento y atemorizaron a los presentes para robar motos que se encontraban estacionadas en el lugar. A los ladrones poco les importó que se tratara de una escuela de docentes y, en patota, entraron al edificio al grito de “adentro, adentro” y hasta llegaron a gatillar sus armas contra los presentes, según el testimonio de Gabriela, una estudiante de geografía, brindado hoy a TN. Afortunadamente no se reportaron disparos ni heridos.

Durante su relato de los hechos, la mujer contó que esta no es la primera vez que se registran robos cerca del instituto ubicado en Gabriel Miró al 2400, pero sí fue la primera vez que hubo tanta violencia. Por ello, algunos no soportaron la indignación y optaron por agarrar sillas y mesas para amedrentar a los atacantes, lo cual fue determinante para que no pudieran “ingresar del todo” al establecimiento, según contó Gabriela al citado canal de noticias. Además, mientras llamaban al 911 para pedir que la Policía se hiciera presente de inmediato, lograron atrapar a dos de los delincuentes.

Luego llegó la respuesta de la Bonaerense, cuyos efectivos arribaron al lugar en cuatro patrulleros. Si no reaccionamos enseguida, la próxima se meten. Una vez que estamos en el aula, quedamos muy indefensos. Cualquiera que entra con un arma nos puede sacar cualquier cosa. Fue muy atinado de parte de mis compañeros salir y agarrar a un par”, concluyó Gabriela.

Los reclamos a las autoridades municipales para que refuercen la seguridad de la zona son continuos, pero los robos siguen siendo moneda corriente. Por eso, encabezados por los vecinos y alumnos del instituto, los vecinos decidieron repetir la protesta esta tarde a partir de las 17. “Esperamos que con eso podamos obtener algunos de los reclamos que estamos pidiendo”, había manifestado Gabriela. Pero todo terminó con incidentes.

