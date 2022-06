“Yo voy para allá y me matan”: las escuchas al prófugo buscado en Rosario al que sólo conocían como Pirulo

Las escuchas a Pirulo, el dealer buscado en Rosario que cayó en General Roca

El 5 de marzo pasado una mujer fue capturada in fraganti con la plata de una extorsión en Rosario. Cuando la Policía la interrogó, dijo: “Yo no sabía de esto. A mí me dijeron que tenían que venir a buscar”.

-Policía: ¿Quién le dijo?

-Detenida: La persona que me escribió en el WhastApp.

-Policía: Nombre y apellido.

-Detenida: Pirulo, lo conozco como Pirulo pero tengo el teléfono...

“Pirulo” se llama Roberto Damián Aguirre, de 27 años, está sospechado de ser dealer y era intensamente buscado en Rosario por estar involucrado en extorsiones y balaceras. A más de 100 de que la mujer le diera su número de celular a la Policía, fue detenido en General Roca, en la provincia de Río Negro.

“Pirulo” se encontraba prófugo por una investigación del fiscal de Balaceras Pablo Socca que se inició el 3 de febrero pasado, cuando dos personas en moto atacaron a tiros una casa de Agustín Álvarez al 300, en la zona Norte de Rosario. En esa causa se pudo determinar que los disparos eran un “mensaje” para un hombre que había vivido allí y tenía una supuesta deuda por consumo de estupefacientes.

Como el moroso ya no se encontraba en ese domicilio, desde un celular exigieron a quienes vivían en esa casa que se hagan cargo de la situación y paguen 700 mil pesos.

A partir de los avances que hubo sobre los teléfonos usados para hacer las comunicaciones extorsivas, se llegó a un interno de la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, localidad cercana a Rosario. Se trata de Rodrigo Leonardo Contreras, que estaba preso por una causa por asociación ilícita y ahora sumó la imputación como presunto instigador de la extorsión y la balacera de la zona Norte de Rosario.

A Contreras le requisaron la celda y le secuestraron un celular. Sin embargo, a los pocos días consiguió otro teléfono y volvió a extorsionar a las personas que viven en Agustín Álvarez al 300, la casa del moroso. En ese marco, el fiscal Socca dispuso un operativo de “entrega controlada”, que consistió en sacarle el teléfono a la víctima y, a través de agentes encubiertos, acordar un encuentro para efectuar un pago, que sería de 250 mil pesos.

Así detuvieron a Roberto Damián Aguirre, alias “Pirulo”

“ Vos sabés muy bien que la Policía no te va a cuidar. Siempre sabías eso por más que hayas hecho la denuncia y haya ido la fiscalía ”, se lee en la captura del mensaje del Whatsapp que el extorsionador le mandó a la víctima y que fue respondida por las autoridades para hacer la entrega controlada y capturar a los sospechosos.

Y siguió: “¿Qué vas a hacer? Entregá el dinero sino esta noche vas a tener que irte de tu casa de los tiros que te van a llover. Pasame 300 mil y que se termine esto ”. Cuando le dijeron que habían juntado 250 mil, le respondió: “Listo, señora, le ponemos fin a esto. Decime dónde me podés llevar los 250 mil”.

La operación se coordinó en una plaza ubicada en Marcelino Freyre y Álvarez Thomas, también en la zona Norte de Rosario. Para el procedimiento se dispuso de un drone que captó la secuencia de los otros partícipes en la extorsión: un taxi que frenó y del asiento del acompañante se bajó una mujer que se dirigió específicamente al tacho de basura donde se había pactado el depósito del dinero.

Una vez que la mujer tomó la bolsa –delito en flagrancia–, los agentes de la AIC la detuvieron: fue identificada como Cyntia Rego, de 46 años. Al taxista Diego V. (44) luego lo liberaron porque no había evidencia de que supiera del verdadero motivo del viaje.

Pirulo escrachado por una ex

Cyntia Rego fue quien delató a Pirulo ante la Policía, la dueña de aquella frase a los agentes que la pescaron in fraganti: Pirulo, lo conozco como Pirulo pero tengo el teléfono...

En un primer momento, se pensó que “Pirulo” era una absurda excusa que usaba la mujer para intentar desligarse de la extorsión. Pero existía. Era Roberto Damián Aguirre, según la investigación del fiscal Socca, quien además recibió testimonios que lo sindican como un vendedor de droga en los barrios La Cerámica y El Churrasco, en el distrito Norte.

Rego ya fue imputada y se encuentra en prisión preventiva efectiva.

“Pirulo” fue detenido por la Prefectura en General Roca después de tareas de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación. Este miércoles fue imputado en el Centro de Justicia Penal de Rosario por instigar la balacera del 3 de febrero pasado y las extorsiones.

En las escuchas telefónicas, el fiscal Socca detectó que él mismo se identificaba en las conversaciones como “Pirulo”. A su vez, en una charla con su actual pareja le comentó que se fugó de Rosario después de ver el video donde la mujer menciona su apodo al cobrar la extorsión: “Cuando yo hablé con vos de lo que estaba pasando, que fue lo de la Policía, me dejaron tirado. Ellos le dijeron a la vieja que me bata la cana a mí, ¿Me entendés? Esa vieja es mujer de uno de los que está en cana”.

Casualmente, Rego, la mujer que retiró el dinero en la plaza, figura en el libro de visitas de la cárcel de Piñero, en el pabellón 8 donde está alojado Contreras, el otro imputado por los hechos. “No me iba a quedar ahí para caer en cana o que me maten como un perro” , afirmó Aguirre a su novia.

Y no fue la única vez que se lo dijo. En otro tramo de la escucha, le dejó en claro a la mujer por qué no estaba en Rosario y que pensaba en el futuro de su hijo: “Me tengo que quedar a trabajar igual, porque yo lo tengo que mantener. Y allá no lo voy a poder mantener. Es re fina, porque yo voy para allá y me van a matar, ¿me entendés?”.

Su ex lo acusa de violencia de género

Además, “Pirulo” fue denunciado en diciembre del año pasado por su ex pareja por haberle clavado un vidrio en el cuello. Las imágenes de la víctima ensangrentada, y con el rostro inflamado por los golpes,fueron posteadas en las redes sociales, donde lo señaló como el autor de las agresiones. “Anoche me dejó así el enfermo del papá de mi hijo. No soporta que no estemos más juntos. Me dice que si no estoy con él me va a matar, y casi lo logró. No apoyen a los hombres violentos, no los guarden, no los defiendan”, añadió la joven atacada.

Por el momento se desconoce si a “Pirulo” también lo acusarán por violencia de género.

