Vayo Coin, el esquema de criptos promocionado por famosos, fue denunciado por estafa en la Justicia

Leandro Usín, el presunto líder de Vayo Coin

Luego de las revelaciones de Infobae sobre Vayo Coin, el esquema de criptomonedas promocionado por celebridades como Wanda Nara, Pampita Ardohain y Natalia Oreiro que prometía intereses casi mágicos, al menos tres personas se presentaron en las últimas horas ante la Cámara Criminal y Correccional para presentar denuncias por estafa y asociación ilícita, según confirmaron fuentes judiciales.

Hay dos expedientes radicados en los Juzgados de Instrucción N°4 y N°45: las denuncias incluyen a Vayo Business SA, la sociedad principal que controlaba al grupo y al ya condenado por estafa Leandro Usín, oriundo de Chubut, hijo de la principal accionista de Vayo Business. Es señalado por diversos testimonios como el líder en las sombras del grupo, con una presencia constante en la ex oficina en el Madero Center, de Puerto Madero, ubicada en el mismo piso en el que funcionaba “La Rosadita”: la famosa financiera clandestina utilizada para procesar dinero de la obra pública por el hijo de Lázaro Báez, entre otros.

Ambos expedientes, según datos de la Cámara, fueron delegados a sus correspondientes fiscalías para la investigación. El año pasado, Vayo ya había sido denunciado por averiguación de ilícito, una denuncia que fue desestimada ya que no se pudo determinar, dada la presentación, si había un delito o no. Ahora, las pruebas cobran otra fuerza.

Video: L-Gante realizó tres promociones para Vayo Coin

También fueron denunciados Ena Ailín Andrada, experta en criptomonedas y contadora, según ella misma, y Walter Ramón Cárcamo, amigo de Usín, un ex empleado bancario, cuyo domicilio fiscal es una rotisería en Rada Tilly. Hoy, e l conglomerado Vayo debe más de $44 millones en cheques sin fondos. Casi la mitad de ese monto se encuentra a nombre de Cárcamo en dos firmas que fundó en la trama: Fútbol Coin y Polo Coin.

Andrada y Cárcamo coincidieron en el proyecto más ambicioso de Vayo: fueron presentados como la gerenta general y el CEO de Universal Exchange, un plan para desarrollar un exchange de criptomonedas al estilo de Binance. Finalmente, no tuvo ni siquiera un CUIT para poder operar. Fue lanzado el 10 de febrero en un evento en el hotel Hilton con famosos pagos entre los asistentes y la conducción de Florencia Peña y Marcelo Polino , con un presupuesto que superó los 40 mil dólares.

Ena Ailín Andrada y Walter Cárcamo

Tanto Andrada como Cárcamo fueron empleados en blanco de Vayo Business SA. Andrada, en un reportaje con Infobae, aseguró ser una víctima. Afirma que le deben dinero, incluso que hasta invirtió en el esquema. “Nunca tuve relación con las cuentas de Vayo. Solo me dediqué al proyecto del exchange”, afirmó. “Soy especialista en criptomonedas, sé del tema, me especialicé en eso. Me llaman para arrancar con el proyecto porque no había nadie que supiese del tema, más allá de los que desarrollaron la plataforma”.

También, dijo que diversas víctimas le escribieron para intentar recuperar su dinero y que retransmitió los mensajes a Leandro Usín, que en 2013 fue denunciado y detenido bajo la acusación de engañar a los clientes de una concesionaria y luego prender fuego el lugar. Usín, según su relato, le dijo que trabajaba en un cronograma de pago.

Ahora, Andrada podrá explicar sus dichos si es citada a indagatoria.

Los famosos son otra historia. Hay, por lo menos, una agencia dedicada al manejo de influencers que fue mencionada a este medio por fuentes que conocieron a Vayo por dentro como la encargada de gestionar las promociones. Si las celebridades son citados a declarar, en calidad de qué, es algo que la Justicia también podrá decidir.

