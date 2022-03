Condenaron a prisión perpetua a un femicida por prender fuego y matar a su ex pareja en Ingeniero Budge

Leonardo Víctor Zeniquel fue declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de Lomas de Zamora

Un hombre fue condenado este jueves a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, a quien prendió fuego tras una discusión ocurrida en 2019 en una casa de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Leonardo Víctor Zeniquel de 40 años de edad fue declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de Lomas de Zamora por el “homicidio calificado por el vínculo en contexto de violencia de género” de Vanesa Caro de 38, madre de cuatro hijos.

La lectura del fallo se realizó ayer al mediodía vía Zoom y contó con la participación del propio Zeniquel, desde su lugar de detención, y familiares de la víctima.

Carolina, hermana de Vanesa estuvo presente en la audiencia virtual. La sentencia coincide con lo que la semana pasada había requerido la fiscal de juicio Olga Rocovich en su alegato.

Por su parte, la defensa había solicitado la absolución y luego de los alegatos de las partes, el ahora condenado pronunció sus “últimas palabras” y a los gritos sostuvo que las dos hermanas de la víctima que declararon en el juicio eran unas “mentirosas”.

El debate comenzó el lunes de la semana pasada cuando declararon Carolina y Carla, las hermanas de Vanesa. “Mi hermana vivía un infierno, pero lo ocultaba por el miedo que le tenía a su pareja y negaba que los golpes se los hacía él”, dijo Carolina.

“Mi sobrino gritaba ‘tía andá a ver a mamá, mi papá le prendió fuego’”, describió la mujer, testigo presencial de los hechos, y aseguró al tribunal que cuando llegó a la casa que su hermana alquilaba la encontró con la ropa y parte del cuerpo quemado.

Crimen en una casa situada en calles Limay y Bustos, de Ingeniero Budge

“Me dijo delante de él que ella se había quemado pero yo sabía que no fue así. Recién cuando la pude ver en el hospital me contó la verdad. Me dijo que le tenía miedo, por eso no quería decir que él la prendió fuego”, afirmó Carolina. Mientras que Carla coincidió con Carolina y contó que su sobrino le comentó que su padre “prendió fuego” a su madre.

“Siempre sufrió episodios de violencia. En 2018, después de la fiesta de cumpleaños de la nena le pegó y tuvimos que hacer la denuncia”, recordó a Télam.

El hecho por el que fue juzgado ocurrió la mañana del 2 de marzo 2019, en una casa situada en calles Limay y Bustos, de Ingeniero Budge, donde Vanesa estaba junto a sus cuatro hijos, todos menores de 10 años, y comenzó una discusión con Zeniquel, de quien estaba separado hacía casi un año.

Según relató Carolina, los chicos vieron cuando el hombre “le tiró alcohol, le puso la traba y la prendió fuego”, tras lo cual no los dejó salir de la vivienda.

“Los nenes de ella nos avisaron que el papá había prendido fuego a la mamá, ellos cuentan que se estaban peleando, el nene de diez años dijo que el papá vino loco”, precisó.

El hecho ocurrió la mañana del 2 de marzo 2019 (Gustavo Luis Gavotti)

Carolina señaló que luego de que sus sobrinos pudieron salir de la casa y se fueron corriendo hasta la suya a contarles lo que había sucedido, ella concurrió rápidamente al lugar del hecho.

“Cuando llego a la casa ya le habían apagado las llamas pero tenía un poco de fuego al costado, el pelo y la cara prendidos”, aseguró, y agregó que “él estaba al lado de ella y le decía ‘Vanesa quedate tranquila, no tenés nada’”.

Vanesa fue llevada en primera instancia por Carolina a una “salita del barrio” y luego la trasladaron en ambulancia al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde la derivaron al hospital Posadas de El Palomar, partido de Morón, en el que estuvo internada hasta septiembre cuando murió producto de la gravedad de las quemaduras sufridas.

En tanto, efectivos de la comisaría 10ma. de Ingeniero Budge aprehendieron como principal sospechoso a Zeniquel, a quien le falta una pierna y camina con muletas y el personal de Policía Científica que realizó los peritajes en el interior de la casa secuestró una botella transparente de plástico y dos encendedores.

En otra condena por femicidio, Roberto Ramón Romero fue declarado culpable

Por otra parte, otra condena a prisión perpetua por femicidio ocurrió este jueves contra Roberto Ramón Romero por asesinar de ocho mazazos en la cabeza a su pareja María Esperanza Fernández mientras dormía, en mayo de 2020 en la ciudad bonaerense de San Pedro.

Ayer por la tarde, el femicida fue hallado culpable por el Tribunal Oral Criminal 2 de San Nicolás, integrado por María Elena Baquedano, Alejandro Gabriel López y María Belén Ocariz.

En un fallo unánime, el tribunal consideró a Romero autor penalmente responsable del delito “homicidio triplemente agravado por la relación de convivencia, por ensañamiento y por mediar violencia de género”.

Según informó Télam, la lectura de la sentencia se llevó a cabo durante una hora y media, en una audiencia presencial, aunque el ahora condenado la siguió vía remota desde la Unidad Penal 3 de San Nicolás, en la que está preso.

La sentencia dictada por el tribunal coincidió con lo solicitado la semana pasada por la fiscal de juicio, Viviana Ramos. Por su parte, la defensa había pedido que el acusado sea declarado inimputable por presentar un trastorno mental transitorio al momento del hecho, lo que fue descartado por los jueces.

El femicidio de Fernández fue descubierto por la menor de sus dos hijas la mañana del domingo 3 de mayo del 2020 en la casa situada en la calle San Lorenzo al 3000 de San Pedro, donde la víctima y Romero convivían desde hacía 15 años.

SEGUIR LEYENDO: