El fiscal que investiga la causa de la cocaína envenenada: “Nunca tuve un caso similar, estas cosas pasan en Centroamérica”

La Justicia lleva a cabo múltiples allanamientos en el conurbano bonaerense (Gustavo Gavotti)

Tras la muerte de al menos 12 personas y la internación de más de 40, la Justicia continúa trabajando para esclarecer el caso de la cocaína envenenada en el noroeste del Conurbano bonaerense y para alertar a la población sobre el peligro que representa esa sustancia. En ese sentido, el fiscal general del departamento judicial San Martín, Marcelo Lapargo, insistió en que, aunque se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas narco, se trata de un hecho “absolutamente excepcional”.

“¿Había tenido un caso similar?”, le preguntó el periodista Diego Leuco, en Radio Mitre. Y el fiscal general no dudó: “Nunca, jamás. La gente dice que esto pasa en Centroamérica o en otros lugares, pero la verdad que nunca”.

“Puede ser un ajuste de cuentas, pero es conjetural. Yo digo que esto es absolutamente excepcional, no es algo que suceda habitualmente para que yo pueda compararlo con otro caso y decirle ‘esto es lo que pasa en un ajuste de cuentas entre bandas’, porque no tenemos antecedentes” , había considerado anteriormente Lapargo, en declaraciones a TN, dejando entrever que, aunque aún no pueden confirmarlo, es la principal hipótesis que manejan los investigadores.

En los allanamientos se secuestraron 200 envoltorios de marihuana y 400 de cocaína (Gustavo Gavotti)

En ese mismo sentido, fuentes judiciales afirmaron a Infobae que sospechan que el envenenamiento de los estupefacientes “fue intencional”, aunque se desconoce aún con qué lo contaminaron. “No es un error de cocción, porque si no pasaría cada tanto. Ni tampoco es un exceso de pureza, tendría el efecto de sobredosis, que no fue el caso”, ampliaron. “Con los elementos que se cortan habitualmente ninguno provoca muertes como ocurrió en este caso... Esto está claro, alguien los quiso jorobar a los que vendían ahí, porque ese lugar allanado fue donde se vendió”, concluyeron con respecto al asentamiento conocido como Puerta 8, en el municipio de Tres de Febrero.

Por su parte, el jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin, coincidió en que “nunca había visto” un caso similar y en que “es muy raro que haya sido un error de cálculo en la adulteración”. “Hemos visto muchas veces cuadros graves que no tienen que ver con el consumo de la sustancia en sí, sino con la sustancia de corte. Pero nunca en este número y tantos otros que están con un cuadro muy grave”, señaló.

Según el especialista, la cocaína que circula en la Argentina siempre está adulterada. “Es muy raro encontrar cocaína con una pureza superior al 70%. Es decir, como mínimo arrancamos con un 30% de adulterante”. Y concluyó: “Por cuestiones comerciales, y para tratar de perjudicar a otro bando (narcotraficante), pueden agregarle estricnina o derivados de los opioides”.

En tanto, sobre Puerta 8, el fiscal Lapargo sostuvo: “Es un lugar habitual de venta de droga al por menor y se ha allanado varias veces, pero estamos hablando de hechos de una naturaleza diferente. Porque una cuestión es la venta de droga y esos búnkeres, que es imprescindible allanar y batir constantemente, y otra cosa es un hecho que puede generar la muerte de mucha gente. Nuestra angustia hoy es poderlo comunicar, de tal manera que los que estén en posesión de este veneno sepan que no lo tienen con consumir ”.

Por otra parte, en los distintos allanamientos llevados a cabo por la Justicia, se detuvieron a 10 personas y se secuestraron 200 envoltorios de marihuana y 400 de cocaína.

