La historia de dos amigos que consumieron cocaína envenenada: uno murió y el otro está grave

Anoche, alrededor de las 23 y después de ver el partido de fútbol en el que Argentina derrotó a Colombia (1-0) por las Eliminatorias con vistas al Mundial Qatar 2022, Leo y algunos de sus amigos se dirigieron a Puerta 8, un asentamiento sumamente precario conocido en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí, según relató a Infobae su cuñada María, compró la cocaína envenenada que luego consumió y que ahora lo tiene internado . Leo (39) está en estado crítico y su amigo Dino Melgarejo (33) falleció.

Nueve personas murieron hasta el momento y más de 50 permanecen internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense luego de haber consumido cocaína presuntamente adulterada. Leo y Dino son parte de esta nómina .

Por el caso hay 10 detenidos y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió a la ciudadanía descartar la droga comprada en las últimas 24 horas.

“No estaban en una fiesta. Ellos simplemente estaban viendo el partido en la casa y se fueron a comprar. Vinieron consumiendo en el auto. Cuando llegaron, tomaron alcohol y fue justamente el alcohol lo que los reventó”, detalló a este medio María, cuñada de Leo, quien actualmente se encuentra con vida aunque en estado crítico. “Nos dijo el médico que está grave” , precisó la mujer.

Leo tiene 39 años y tres hijos: dos nenas y un varón. Trabaja como empleado municipal en el partido de Hurlingham, donde también reside. “Está separado de mi hermana desde hace mucho y me parece que tiene una pareja ahora”, cuenta María e insiste: “Es una muy buena persona, es buen padre y buen hijo”.

“Solía buscar a sus hijos y se los llevaba. Hacía su vida con normalidad. Hacían su vida, salían, comían, compartían con amigos y entre familia ”, describió.

“El amigo falleció. Se llamaba Dino . Llegaron y el amigo se descompensó, pero yo no sé si se murió en el momento o qué, pero sí sé que se murió”, cuenta la mujer en relación a uno de los hombres que acompañó a Leo a Puerta 8 y que luego también consumió cocaína adulterada.

Leo vive en el barrio San Damián, ubicado en la localidad de William C. Morris en el partido de Hurlingham de la provincia de Buenos Aires. Según calcula María, su casa estaría a 20 minutos de Puerta 8.

“Él tiene esta enfermedad y no sé si es algo de todos los días o de vez en cuando. No tengo idea. Lo único que quiero es que se recupere porque detrás de él está la madre, los hermanos y los hijos”, aclara la cuñada.

María también reflexionó sobre la adicción de su cuñado en particular y las de la sociedad en general. “La verdad es que la gente está enferma. Nosotros no podemos juzgar a nadie. En este momento lo único que quiero es que él mejore. Sobre todo por sus hijos, por su mamá. La droga no es buena para nadie. Yo tengo hijos, nietos y no me gustaría que les pase lo que está pasando. A nadie. Hay muchos hijos que están enfermos por la droga y no está bueno ”, comentó.

María se encuentra en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, lugar en el que Leo está internado. Allí, cuenta, registró con su celular el ingreso de otro hombre intoxicado. “Ese chico llegó acá desde Hurlingham y la novia está muerta en la casa. También falleció y los encontraron familiares”, relata desde el lugar.

En un principio, por los casos de Hurlingham intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 especializada en Drogas Ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo. Se inició un expediente por averiguación de causales de muerte y se ordenaron las autopsias.

En paralelo, se inició otra causa en la UFI N°16 de San Martín especializada en drogas ilícitas y a cargo del fiscal Germán Martínez, en referencia a los casos ocurridos en los hospitales Bocalandro, de Tres de Febrero, y Eva Perón, de San Martín.

Finalmente, los fiscales de Morón declinaron la competencia y el caso quedó en manos del fiscal de Martínez, quien dispuso los allanamientos en Puerta 8.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta tarde que son 10 los detenidos tras los allanamientos para encontrar a los responsables de vender la cocaína adulterada que causó, hasta el momento, la muerte de al menos nueve personas y otras 40 se encuentran internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense. Incluso, el funcionario aseguró que en ese búnker donde se hizo el operativo sería el lugar de donde salió la droga envenenada.

Una guerra narco es la hipótesis detrás del caso de la cocaína envenenada que manejan los investigadores tras la casi decena de muertos y más de 50 personas intoxicadas e internadas en diversos hospitales de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense.

Para el fiscal general del departamento judicial de San Martín, Marcelo Lapargo, el adulteramiento de la droga que se vendió como cocaína en el búnker de Puerta 8, en la localidad de Tres de Febrero, “no parece ser un error en el procesamiento del material”.

