Allanaron cinco domicilios vinculados a “Los Monos”: secuestraron $660.000 en efectivo y una moto

La Policía de Rosario secuestró hoy 660.000 pesos, una motocicleta y tres teléfonos celulares en cinco allanamientos realizados a Macarena, una hermana del jefe de la narcobanda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, y a otras personas en el marco de una causa que investiga el ataque a balazos a una patrulla policial, informaron fuentes oficiales.

Los allanamientos, ordenados por el juez Héctor Núñez Cartelle, fueron realizados en las últimas horas en el barrio 17 de Agosto, de donde es oriunda la familia Cantero.

Uno de ellos se llevó a cabo en la vivienda de Macarena Cantero, hermana de “Guille” y del asesinado jefe del clan, Claudio “Pájaro” Cantero. Así, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Policía local, allanó su vivienda, ubicada en Pasaje 512 al 6500. En el procedimiento, se secuestró un teléfono celular de la mujer y un póster de la película “Los ocho más buscados”, lo que le llamó la atención a los investigadores.

El cartel que encontraron en el allanamiento en la casa de la hija del líder de "Los Monos"

Mientras que en una casa ubicada una cuadra antes, en Pasaje 512 al 6400, los detectives secuestraron 660.000 pesos en efectivo y una moto Honda, además de dos teléfonos pertenecientes a uno de los moradores, Félix M.

Félix M. y algunas de las otras personas que estaban en la vivienda serían familiares de Martín M., pareja de Macarena Cantero, dijeron los investigadores. En el lugar había cuatro vehículos, pero no fueron secuestrados porque no tenían pedido de captura, añadieron las fuentes. También fue requisado un domicilio de Las Araucarias y El Ciprés, “donde no se hallaron moradores y no se produjo ningún secuestro”, informó la AIC.

De acuerdo a la misma fuente, los otros procedimientos se realizaron en Juan Pablo II 1700 y en Pasaje 512 al 6500. En el último domicilio, situado en la misma cuadra donde reside la hermana de los jefes de “Los Monos”, la Policía no encontró personas que residieran en el lugar, pero secuestró la llave de un automóvil Audi y “documentación de gran interés para la causa”.

Los procedimientos son consecuencia de la investigación que llevan adelante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, por la que la semana anterior fueron detenidos uno de los hijos del “Pájaro” Cantero, llamado Uriel Luciano, alias “Lucho”; y su madre, Lorena Verdún. “Lucho”, de 19 años, fue imputado el viernes pasado como presunto instigador del crimen de otro joven, Damián Gastón Gómez, asesinado de 10 balazos el 21 de junio del año pasado.

Según el fiscal del caso, Gastón Ávila, Gómez vendía estupefacientes para el joven Cantero, pero tras caer preso habría generado una deuda, que el hijo del “Pájaro” le exigía pagar.

Más elementos secuestrados en los procedimientos

Mientras agonizaba baleado, en la calle, Gómez envió una serie de audios de WhatsApp en los que, según contó el fiscal, dijo: “Me mandó a matar ‘Lucho’ Cantero, denúncienlo”. Un tiempo antes le habían baleado la casa y el joven había dejado el barrio 17 de Agosto, el territorio de “Los Monos”.

El sábado pasado “Lucho” Cantero también fue imputado, en otra audiencia, por extorsión, amenazas coactivas y tenencia ilegal de armas, luego de que le secuestraran un arsenal de 24 pistolas y rifles.

En la misma audiencia fue imputada con prisión preventiva por dos años su madre, Verdún, quien durante el procedimiento amenazó al fiscal Matías Edery al asegurar que siempre se las “agarra con la familia Cantero” y que “esto no va a quedar así”.

Los allanamientos de hoy buscan determinar quiénes fueron los que atacaron de 60 balazos a un móvil policial la madrugada del 25 de diciembre último, en la zona donde vive “Lucho” Cantero. Los investigadores creen que el ataque podría haber sido cometido por jóvenes que responden a Cantero, y a quien él le proveería las armas secuestradas.

