Descarrilaron un tren con un tronco en Córdoba: investigan si se trató de un intento de saqueo

Descarriló Un Tren En Córdoba E Investigan Si Se Trató De Un Intento De Saqueo

Personas que hasta el momento no lograron ser identificadas hicieron descarrilar un tren con un tronco en el barrio Remedios de Escalada, en la provincia de Córdoba, y se investiga si se trató de un intento de saqueo . Los vagones generaron graves daños en tres casas y sólo se registró una persona lesionada, según precisaron fuentes policiales a Infobae.

Todo ocurrió esta mañana cuando una formación de la empresa estatal Trenes Argentinos circulaba por el barrio Remedios de Escalada, en la capital cordobesa. A la altura de la Avenida Japón al 400 el tren de carga descarriló y tres de los nueve vagones impactaron con viviendas del barrio humilde .

Según precisaron fuentes consultadas, el descarrilamiento fue provocado por sujetos que arrojaron un tronco a las vías. El tren, que se encontraba vacío, impactó con tres “casas precarias, causando el desmoronamiento de la mampostería”, señalaron.

Una mujer de 26 años, llamada Marianela, sufrió escoriaciones en el rostro a la altura de la nariz y en el brazo derecho. Sin lesiones de gravedad, fue trasladada al Hospital Elpdio Torres, lugar en el que recibió la asistencia correspondiente.

Según medios locales, se trató de un intento de saqueo y el accionar para hacer descarrilar el tren tiene antecedentes en la zona. “Ahí dormimos nosotros con nuestros seis hijos en unos colchones. Nos levantamos temprano y nos pusimos a tomar mate y pasó esto: pasó el tren y nos tiró todo. Por un minuto nos salvamos”, comentó la mujer en declaraciones a Cadena 3 sobre el lugar de su casa que se derrumbó.

“Tiraron el tronco porque seguramente lo quisieron hacer parar, pero venía vacío”, comentó una vecina

“Estábamos acostados viendo tele y sentimos como una explosión. Cuando miro, veo que se caía la pared e intento salir. En ese momento algo me golpea la cabeza y la cara”, detalló la mujer. “Gracias a dios los chicos no estaban en el lugar”, dijo el padre de los menores llamado Marcio.

“La verdad que no tengo ni idea a qué hora pudo haber sido pero fue durante la mañana que sentimos la explosión y ahí salgo corriendo para ver si estaban los chicos acostados en la pieza de al lado y sí estaban. Cuando quise volver a entrar, veo a mi señora que salía toda lastimada. Cuando me di cuenta estaba todo el techo caído”, agregó el hombre.

“Me movió toda la pared y me la rajó. Me salvé de milagro porque hubo gente que la pasó peor. Esto no es común”, sostuvo otra vecina al mismo medio local. “Tiraron el tronco porque seguramente lo quisieron hacer parar, pero venía vacío” , agregó otra vecina del barrio.

Además de la Policía de la provincia de Córdoba, también intervino Defensa Civil.

NOTICIA EN DESARROLLO

SEGUIR LEYENDO