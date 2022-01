Brutal pelea en San Telmo: un joven quedó inconsciente luego de que le patearan la cabeza

Varios hombres estuvieron involucrados en una batalla que de casualidad no terminó con víctimas fatales. Uno de ellos quedó inconsciente luego de que le patearan la cabeza

Otro brutal enfrentamiento entre jóvenes a la salida de un boliche. En esta oportunidad ocurrió en el barrio porteño de San Telmo, durante la madrugada del día lunes, en la intersección de las calles Chacabuco y Estados Unidos. Uno de los involucrados quedó inconsciente luego de que le patearan la cabeza.

Como en la mayoría de las secuencias de esta índole que se vienen registrando en los últimos tiempos, no se comprende el motivo del conflicto. Lo que se ve es a todos peleando contra todos, por momentos varios contra uno, en medio de una batalla campal donde la policía está presente pero solo se limita a ser testigo del hecho.

La pelea fue registrada por una vecina de la zona que filmó todo con su teléfono celular, desde el balcón de su departamento. En el video, que luego se viralizó por redes sociales, se ve a al menos ocho jóvenes enfrentándose a piñas y patadas en plena vía pública.

El momento de mayor tensión sucedió cuando en escena aparece un joven que viene corriendo desde la otra cuadra. Es golpeado por otro, cae al piso, y en ese momento interviene un tercero que le roba el teléfono celular y le impacta una patada en la cabeza dejándolo inconsciente. “No ey, pelotudo, lo vas a matar”, se escucha gritar a la persona que filmó el hecho. “Están re grabados si se muere”, le grita al grupo que dejó tendido en el piso a la víctima. A metros del lugar se ve a otro chico golpeado, tirado detrás de un contenedor de basura.

En la otra esquina se ve a otro hombre -visiblemente nervioso- golpeando con sus puños la persiana metálica de un local, mientras otros dos intentan calmarlo. En esa escena hay dos efectivos de la Policía de la Ciudad que solo miran la situación.

Carolina Bernal, testigo de la pela, quien se definió como streamer, fue la persona que grabó el video. “Estaba stremeando, tranquila a las 6 y media de la mañana con mis amigas, y escucho un golpe duro contra la reja del edificio”, comenzó relatando el hecho en diálogo con Todo Noticias (TN).

La joven de 21 años contó que está “acostumbrada a que haya violencia en esas cuadras, y más a la madrugada, porque hay boliches cerca”. “Mientras yo estaba grabando la situación en esta esquina, en la otra también se estaban agarrando a piñas. Escuché un botellazo desde la otra cuadra, cuando me asomo había uno sacándose la remera como para pelear y a los cinco minutos pasa con toda la nariz chorreando sangre diciendo que le habían robado”, graficó sobre las escenas brutales que percibe a diario en el barrio de San Telmo.

“Agarré el celular y vi ese panorama: una batalla campal donde no paraban de pegarse todos con todos. No sabía qué hacer, mido 1,50 si bajo me van a pegar a mí, y estaba la policía ahí. No podía hacer otra cosa más que grabar y decir que paren”, explicó.

Carolina agregó que los protagonistas de pelea vieron que ella los estaba filmando, sin embargo “no pararon”. “Cuando le dieron la patada en la cabeza nos asustamos todas porque quedó inconsciente” , manifestó sobre el momento de mayor violencia que se ve en el video. Además, la joven denunció que “la policía se quedó mirándolo, estaba a mitad de cuadra y no hizo nada ante la situación”. “Fueron bastantes fallas”, agregó.

“Yo pensé que estaba muerto. Los policías llamaron la ambulancia y vino el SAME ya cuando todo se habían calmado y los agresores se habían ido” , concluyó.





