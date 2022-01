Indagan hoy a la mujer acusada de matar a su bebé de dos años: el chico no tiene lesiones visibles

Milo Derto Guerrero, la víctima.

Hoy por la tarde, Paula Yasmina Guerrero, la mujer de Parque Patricios acusada de matar a Milo Derto, su propio hijo, será indagada por la Justicia. Tras haber sido detenida, enfrentará a la jueza del caso, Alejandra Provitola, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

Sin embargo, la imputación todavía se define. Provitola aguardaba a comienzos de esta mañana el informe de la autopsia al cuerpo de Milo. Según supo la magistrada, el cuerpo no presentaba lesiones visibles a simple vista, tal como en el caso de Ana Fabro, la bebé de tres meses supuestamente estrangulada por su abuela en Ingeniero Budge el sábado último, con signos detectados a simple vista y certificados por un médico legista. También se intentará determinar una versión que indica que Milo habría tenido una patología de base, supuestamente cardíaca.

Así, la jueza trabaja para definir la imputación contra Paula Yasmina y la calificación del caso: la jueza no descarta bajo ningún concepto que, por ejemplo, Milo haya sido sofocado con una almohada u otro objeto, algo que deberá determinar la autopsia misma.

Provitola también ordenó tomar declaraciones testimoniales a familiares de Milo, ya que el presunto crimen del menor se dio en el marco de una puja judicializada por la tenencia del chico entre Paula y el padre biológico, Felipe Derto.

Paula Yasmina Guerrero, la acusada.

El jueves 13 de enero pasado fue la última vez que Felipe vio a Milo, que había nacido la Nochebuena de 2019. Según declaró, notó que la mamá del nene no estaba en condiciones de cuidarlo e hizo una presentación ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para acceder a una tenencia temporal, donde se estableció que ayer, lunes 17, el niño sería entregado al padre para su guarda. Provitola también requirió al juzgado de familia del caso su expediente para incorporar las actuaciones a su causa.

El viernes pasado, la madre de Milo fue notificada de lo que la Justicia había decidido sobre su hijo y que debía cumplirse este lunes. De acuerdo con el testimonio de Alexis, tío paterno de Milo, la mujer “enloqueció”. “Estos últimos días llamaba con insistencia a cualquier hora. Incluso, a la madrugada. Como me empezó a asustar, fui a la Comisaria N4° de Puerto Madryn y pedí si, por favor, me podían tomar un denuncia, pero me dijeron que ‘No’, que era de otra jurisdicción”, explicó el tío del nene.

En uno de los últimos audios que le mandó, y que el hombre compartió con este medio, Paula Guerrero hizo una suerte de despedida de parte de Milo hacia su familia. “Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo (a Felipe) y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir. No tuve el placer de conocerte pero, si supieran, desde hace dos años, las cosas que le aguanto. Que deje esa porquería que consume, hubiéramos sido una familia feliz. No te conozco pero, por haberme escuchado, te quiero. Vení, decile: ‘Chau’ al tío, hasta acá llegamos nosotros. Cuidate”, dice con el tono de voz inestable y, por momentos, quebrándose.

El audio de Paula Guerrero, la mamá de Milo.

De acuerdo con el reporte policial, la muerte de Milo ocurrió este sábado a la tarde en una casa de la avenida Caseros al 2.400. Los médicos del Hospital Garrahan confirmaron que Milo murió por un paro cardiorrespiratorio, aunque aún no pudieron determinar qué provocó que su corazón dejara de latir.

