Femicidio en San Andrés de Giles: “Que pague cada segundo de su vida por las 33 puñaladas que le ha pegado a mi hija”

Cintia Cerrudo tenía 32 años y dos hijos

“Que pague cada segundo de su vida por las 33 puñaladas que le ha pegado a mi hija, la mató como un perro” , fue la feroz reflexión de la mamá de Cintia Cerrudo (32), asesinada a puñaladas en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. Es que, a 48 horas del femicidio, se conocieron los detalles de la autopsia que dejaron en evidencia la brutalidad del ataque de la ex pareja y presunto homicida, Jorge Luis Goyeneche Giunta (41).

El asesinato, que desde el sábado tiene conmocionada a la comunidad de San Andrés de Giles, ocurrió en la puerta del domicilio situado sobre Rawson al 2.400, entre las calles 51 y 53, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde vivía la víctima, mamá de los dos hijos del supuesto femicida.

Tras un llamado al 911, personal de la comisaría local se presentó en el lugar, pero Cintia ya había fallecido. Goyeneche Giunta, en tanto, fue detenido mientras intentaba huir de la escena del crimen.

Esta mañana, según informó la agencia de noticias Télam, el sospechoso fue trasladado hasta la ciudad de Mercedes (ubicada a 29 kilómetros de San Andrés de Giles) para declarar ante el fiscal Luis Masson, a cargo de la UFI N°4 de ese distrito, que investiga el caso. El acusado por el femicidio se negó a declarar. Como no tenía denuncias previas por violencia de género, se investiga si atacó a su ex por celos .

A la causa por el femicidio de Cintia, se sumaron esta tarde los resultados de la autopsia: la víctima murió de un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las 33 puñaladas que recibió en la zona del tórax y del cuello . “ También tenía heridas cortantes en ambas manos y antebrazos, lo cual indica que intentó defenderse ”, afirmó una fuente con acceso a la causa.

La Policía llegó a la escena del crimen cuando la mujer ya había fallecido (Noticias Gilenses)

De acuerdo con el portal local Infociudad, este lunes al mediodía, después del entierro, familiares y amigos de la Cintia marcharon desde la plaza San Martín hasta la comisaría con carteles y aplausos al grito de “Justicia”.

“No hay palabras. Tengo que ser fuerte por mis nietos. Ella era mi única hija y me la arrebataron, una persona preciosa que no tenía maldad. Salimos a la calle a pedir ‘Justicia’ para que no haya una Cintia más. Hoy es mi hija, mañana puede ser otra. Queremos pedir ‘Justicia’ para que ese asesino se pudra en la cárcel. Que pague cada segundo de su vida por las 33 puñaladas que le ha pegado a mi hija, la mató como un perro . Necesito que San Andrés de Giles y el mundo escuche todo esto”, dijo la mamá de Cintia en declaraciones a FM Eclipse.

Con la voz quebrada, la mujer hizo referencia a sus nietos y dijo que tenía que “ser fuerte” por ellos. “ ¿Cómo le pudo pegar tantas puñaladas a la mujer que supuestamente amaba? Adelante de mis ojos, de los ojos de sus hijos. ¿Cómo puede ser que de estar tomando mates con mi hija, a la media hora verla muerta? Qué alguien me explique cómo se sigue ”, sostuvo.

Familiares y amigos de Cintia Cerrudo marcharon para pedir “Justicia” (https://infociudad.com.ar/)

Goyeneche Giunta, de oficio herrero, había contraído matrimonio con Cintia en octubre del año pasado. En el último tiempo, la pareja, que tiene dos hijos en común, incurrió en discusiones e incluso días atrás el hombre la habría amenazado de muerte.

Después de cometer el crimen, el supuesto homicida intentó escapar corriendo en dirección a un Centro Integrador Comunitario (CIC), donde actualmente funciona un vacunatorio contra el COVID-19, pero en el camino fue interceptado por la Policía Comunal de San Andrés de Giles: lograron detenerlo y trasladarlo a una comisaría cercana. Goyeneche Giunta intentó suicidarse clavándose el arma blanca en el cuello, pero solo sufrió heridas superficiales.

“No pensó en los hijos que tenían en común ´hdrmp´... hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido”, publicó una familiar de la víctima en la red social Facebook.

