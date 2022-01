Femicidio en San Andrés de Giles: acuchilló a su esposa en la puerta de su casa y fue detenido cuando intentaba escapar

La Policía llegó a la escena del crimen cuando la mujer ya había fallecido (Noticias Gilenses)

Una mujer de 32 años fue brutalmente asesinada a puñaladas en la puerta de su casa, en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, y por el hecho quedó detenido su esposo, quien intentó escapar luego del ataque.

El femicidio se registró durante la mañana del sábado último en un domicilio situado sobre Rawson al 2400, entre las calles 51 y 53, del mencionado distrito, ubicado a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde vivía la víctima, Cintia Cerrudo.

Fuentes policiales informaron a la agencia Télam que personal de la comisaría local fue alertado de que un hombre de 41 años, estaba atacando a una mujer. Según trascendió, el agresor posteriormente fue identificado como Jorge Luis Goyneche Giunta.

Al llegar al lugar los efectivos constataron que Cerrudo había fallecido a raíz de varias heridas de arma blanca, mientras que el acusado fue detenido cuando intentaba huir corriendo de la escena del crimen.

Según las fuentes consultadas, los investigadores determinaron que no había una restricción de acercamiento entre ambos y durante la tarde mantuvieron una serie de entrevistas con varios testigos que habrían visto el asesinato y aportaron más información a la causa, que fue caratulada como “Homicidio agravado”. Además, los miembros de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el lugar.

El hecho es investigado por personal de la Ayudantía Fiscal de San Andrés de Giles y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Mercedes, que dispuso que en las próximas horas se haga la autopsia al cuerpo de Cerrudo.

La víctima tenía 32 años

De acuerdo con el portal local Infociudad, el sospechoso, herrero de oficio, habría asesinado a su esposa degollándola con el arma blanca a plena luz del día y sobre la vereda, frente a la casa.

El mismo portal reveló que el presunto agresor contrajo matrimonio con su víctima en octubre del año pasado, pero que en el último tiempo la pareja, que tiene dos hijos en común, incurrió en discusiones e incluso días atrás el hombre la habría amenazado de muerte.

Después de cometer el crimen, el supuesto homicida intentó escapar corriendo en dirección a un Centro Integrador Comunitario (CIC), donde actualmente funciona un vacunatorio contra el COVID-19, pero en el camino fue interceptado por efectivos de la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) de San Andrés de Giles que lograron detenerlo y trasladarlo a una comisaría cercana.

“No pensó en los hijos que tenían en común ´hdrmp´... hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido”, publicó una familiar de la víctima en la red social Facebook.

En noviembre pasado, en esta misma localidad, fue encontrado sin vida Santiago Ernesto Christin, un jubilado de 67 años que vivía en un domicilio situado en Pellegrini al 900, casi esquina Italia.

Los peritos de la Policía Científica que llegaron al lugar hallaron varios rastros de sangre, pero notaron que los accesos a la propiedad no habían sido forzados y había varios objetos de valor en el lugar, por lo que desde un principio se descartó la hipótesis de un robo. Las fuentes consultadas explicaron que la víctima vivía solo y que hacía tiempo que estaba distanciado de su familia.

