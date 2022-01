Condenaron a 13 años de cárcel al “Doctor Horror” de San Fernando por abusar de su hijastra menor de edad

Walter Zambón, el acusado

Hoy por la tarde, un tribunal unipersonal integrado por la magistrada Julieta Makintach condenó a 13 años de prisión al médico Walter Raúl Zambón por abusar de B., su hijastra, cuando tenía 10 años, ataques ocurridos al menos hace 13 años atrás.

La fiscal Bibiana Santella y el abogado querellante Juan Pablo Gallego, que logró la condena al cura Julio César Grassi, pidieron 15 años de prisión en sus alegatos. Zambón está preso desde 2019 y seguirá detenido. Su defensa estaba a cargo del estudio de Fernando Burlando.

Además, se dispuso formar una causa penal a la pareja de Zambón y mamá de la víctima, L.F., por falso testimonio y encubrimiento para perjudicar a su propia hija.

“Sentimos una alegría enorme y una paz. Todavía no caímos. Pero es una etapa que culminó después de 13 años para mi hija; y para mí desde 2018, que fue cuando me enteré. A la madre la procesaron por encubrimiento y falso testimonio. Así que hay que imaginar con lo que nos estábamos enfrentando”, dijo el padre de B. a Infobae.

En el expediente, se consideró como agravante el contexto de violencia de género: los abusos fueron calificados como gravemente ultrajantes. “Zambón es una persona acaudalada, muy conocida en San Fernando. El debate estuvo pautado inicialmente por dos jornadas, se extendió a 10. La defensa intentó esgrimir distintos complots, pero ninguno dio resultado”, dijo el querellante Gallego.

Empapelado: uno de los históricos escraches contra el médico.

Tiempo antes del juicio, se le practicaron pericias psicológicas al acusado por pedido del Tribunal y su resultado complicaba aún más su situación. De acuerdo con lo que supo este medio, los profesionales de la Oficina Departamental de San Isidro que se entrevistaron con Zambón a finales del noviembre, detectaron que el médico habla de las víctimas de forma negativa y “en alguno momentos, peyorativamente”. Decía que son falsas las acusaciones y en ocasiones se victimizaba.

La pericia marcó que “se advierten tendencias a ser poco objetivo y variable, dado que proyecta su mundo interno sin tener en cuenta la realidad externa. (...) Posee una lógica personal y egocéntrica, por lo cual falla en el razonamiento lógico en cuanto al establecimiento inadecuado de relaciones causales y de la integración con el fin de adaptar la realidad a sus necesidades”.

La víctima, por su parte, también reveló daño psicológico compatible con un abuso sexual.

Zambón en fotos policiales tras su arresto.

Los abusos datan de 2008. La joven vivía en el barrio privado Tres Horquetas de San Fernando con su madre y Zambón, oriundo de la provincia de Corrientes. Fue en esa convivencia que el médico habría abusado de la menor, quien tardó más de diez años en procesar lo que pasó para luego recurrir a la Justicia.

“Los abusos ocurrían cuando estábamos solos. Me hizo tocarlo a él, en su miembro viril, por encima del calzón. Nunca pude ser explícita en verbalizar mi rechazo. No pude decirle que no quería o que no me gustaba verbalmente”, relató la joven según la causa a la que accedió Infobae.

Así, los abusos se extendieron por más de dos años, período en el cual la nena llegó a contarle a su mamá lo que estaba pasando. Sin embargo, la mujer no le creyó y hasta la obligó a su hija a pedirle disculpas a Zambón. El médico, de acuerdo a la denuncia, aprovechaba cualquier momento. En una oportunidad fue en la pileta de la casa. Fue cuando la convenció de que “jugaran” a aguantar la respiración debajo del agua y la besó.

