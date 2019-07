"Zambón comenzó, primero, a intentar besarme. Luego a tocarme la cola libidinosamente, sin mi consentimiento. Le decía que parara. Pero él seguía y comenzó a forzarme, mientras frotaba mis partes íntimas, hacia el dormitorio, arrojándose sobre la cama y lanzándose sobre mi hasta violarme espantosamente. No he podido reponerme desde entonces. Zambón es médico. Él sabía que me atendía con una psiquiatra y que actualmente estoy bajo intenso tratamiento, producto de sus abusos sexuales y de la violación salvaje a la que me sometió. Al día siguiente de violarme, me contactó reiteradamente por vía de mensajes telefónicos. Quería calmarme y que no hablara", declaró la joven también bajo el patrocinio del abogado Gallego.