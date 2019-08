"Les meten miedo y les dicen que si se van de ahí no van a conseguir trabajo. Les queman tanto la cabeza", relató una ex enfermera que no soportó trabajar en ese lugar, quien dijo que muchos de los recién llegados de otros países hasta "usaban el sello y la matrícula de Zambón" para poder ejercer. De hecho, contó la ex empleada, "hay muchos enfermeros que no son enfermeros, que trabajan en terapia y que ni siquiera fueron a estudiar enfermería". No es la primera vez que un testimonio complica a un centro médico cuestionado por no contratar personal capacitado. Una ex trabajadora del instituto psiquiátrico APAND de Baradero, investigado por la muerte a golpes de una paciente, asegura que fue empleada para tratar con pacientes con diversas problemáticas graves sin tener la más mínima preparación.