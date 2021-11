Quilmes: detuvieron a un policía de la Ciudad que mató de un tiro en la cabeza a un presunto ladrón

La esquina de 199 y Ragucci, en Bernal Oeste, donde ocurrió el hecho.

Un policía de la Ciudad fue detenido este fin de semana, acusado de haber asesinado de un disparo en la cabeza a un joven que presuntamente intentó robarle su auto junto a un cómplice en el partido de Quilmes.

El violento episodio ocurrió este domingo de elecciones por la mañana, cerca de las 6, cuando R.S -que se desempeña en la Comisaría comunal 3A de Balvanera- volvía a bordo de su auto, solo y vestido de civil luego de dejar a un compañero en su casa, según su relato, aseguraron fuentes policiales a Infobae.

Siempre de acuerdo a la versión del efectivo, en ese momento, en el cruce de la calle 199 y Ragucci, en el barrio La Cañada de la localidad de Bernal, fue interceptado por dos jóvenes, uno de ellos presuntamente armado, que intentaron robarle el auto, un Volkswagen Fox color blanco.

En ese momento, según explicó el efectivo de acuerdo a la agencia Télam, uno de los asaltantes lo amenazó, por lo que el hombre bajó del vehículo y se identificó como personal de una fuerza de seguridad.

Sin embargo, según su testimonio, como los asaltantes no acataron la orden, el policía realizó un disparo al piso de modo disuasivo que rebotó e impactó en su frente , por lo que quedó gravemente herido en el lugar, mientras que su cómplice escapó.

Tras el disparo, el delincuente -identificado como José Salvador Esmarra, de 36 años- fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Quilmes hacía el Hospital Iriarte, donde finalmente falleció este mismo domingo.

Desde la fuerza porteña indicaron que el asalto habría comenzado cuando el oficial iba en su auto y recibió una pedrada sobre el parabrisas de los presuntos ladrones que tras el impacto intentaron robarle.

Voceros judiciales indicaron que, según el testimonio de vecinos, los delincuentes no solo amedrentaron al policía con piedras sino que además no iban armados. “Dos vecinas declararon que la víctima estaba sola, tirando piedras y que no se escuchó la voz de nadie más”, aseguró un investigador.

Tras la secuencia, que fue presenciada por varios vecinos que se aproximaron a ver lo que había ocurrido, el efectivo volvió al auto y se dirigió a la Comisaría 5° de El Pato, donde fue detenido.

Luego fue alojado en la Comisaría 5° de La Cañada, donde continúa detenido hasta hoy, investigado por el hecho. Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que el oficial fue asistido por personal del Cuerpo Único de Psicólogos y que secuestraron su arma y su celular particular. También indicaron que la Unidad Criminalística Móvil certificó el impacto por rebote en el cuerpo y el daño en el parabrisas.

Sin embargo, la fiscal Ximena Santoro, titular de la UFI N° 7 de Quilmes, que estuvo presente en el lugar del hecho y calificó el hecho como un homicidio calificado por la condición de personal policial aún espera el resultado preliminar de la autopsia para confirmar el recorrido del proyectil.

