Tortura y muerte en Villa Gesell: cuatro detenidos por el crimen del jubilado de 87 años

La Policía en la cuadra donde murió Basilio Mazzeo en Villa Gesell (minutog.com)

Una pareja de jubilados fue sorprendida este martes después del mediodía por cuatro delincuentes que ingresaron a su casa de Villa Gesell con fines de robo: los ataron y los golpearon, y luego huyeron. Como consecuencia del ataque, el hombre de 87 años murió tras haber sido ahorcado con un cable de teléfono y después asfixiado con un bufanda.

“La mujer está en shock” , dijeron a Infobae fuentes de la investigación del crimen que conmocionó a los vecinos de la avenida 7, entres paseos 137 y 139, de Villa Gesell. La víctima fue identificada por las fuentes consultadas como Basilio Mazzeo.

En horas de la madrugada, tras una investigación de la fiscal Verónica Zamboni de la UFI N°6, la Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos tras una serie de allanamientos con la DDI local. Los sospechosos son Dylan Emanuel Broemser, de 24 años, Leonardo Daniel Ludueña, de 31, Diego David Reina, de y Rodrigo Moyano , este último en calidad de aprehendido, según confirmaron fuentes policiales y judiciales a Infobae. Moyano tiene lesiones de reciente data en los nudillos de sus manos.

El crimen fue de una particular crueldad. Eran cerca de las 14, cuando los cuatro delincuentes sorprendieron al matrimonio de ancianos. Los ataron de pies y manos, y los golpearon mientras les exigían dólares. La pareja no tenía el dinero que le pedían y en medio de la golpiza, la pareja les intentaba explicar a los delincuentes que no contaban con esa suma.

Tras hacerse de 25.000 pesos, los ladrones escaparon. Basilio no sobrevivió al ataque: “ Murió a consecuencia de los golpes” , dijeron las fuentes consultadas en base en lo informado por el médico que estuvo en la casa de la pareja asaltada.

Ahora, los sospechosos deberán responder en indagatoria.

Pocos días atrás ocurrió otro brutal crimen de un jubilado en el conurbano bonaerense. Jorge Alberto Holzmann, un vecino de 74 años de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, llegaba cerca de las 14:30 a su casa sobre la calle Francisco García Romero al 3500, entre San Vladimiro y Lituania, a bordo de su Volkswagen Aircross. Mientras el hombre se disponía a bajar unas herramientas del auto, al menos un delincuente armado lo interceptó para robarle el vehículo.

En ese momento comenzó un breve forcejeo entre el hombre y el delincuente, que sacó su arma, le disparó dos veces en el pecho y el hombro izquierdo y escapó corriendo.

“Mi papá se defendió, cansado de que le roben”, contó Gabriel, hijo de Jorge, a C5N. “En febrero ya le habían robado una camioneta en el mismo lugar también de una forma violenta, con un revólver. En ese entonces estaba con mi mujer, mi mamá y mi hija”.

Familiares de Holzmann que se encontraban en el lugar lo trasladaron de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas. En paralelo, efectivos de la Comisaría 4° de Remedios de Escalada de la Policía Bonaerense que habían sido alertados por el homicidio comenzaron a buscar testigos presenciales del robo y a analizar las cámaras de seguridad de la zona, que captaron parcialmente la secuencia. La investigación del hecho quedó a cargo de la UFI N° 7 de Lanús.

SEGUIR LEYENDO: